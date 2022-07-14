هل يزيد ضعف السمع والبصر خطر الإصابة بالخرف؟

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة أن الضعف الحسى المزدوج لدى كبار السن، ما يعنى وجود ضعف فى الرؤية والسمع، يزيد من خطر الإصابة بالخرف، والخرف عبارة عن مجموعة من الحالات التى تتسم بضعف وظائف المخ، حيث يعانى الأشخاص المصابون بالخرف من النسيان وضعف المهارات الاجتماعية وإعاقة قدرات التفكير، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

ووفقًا للدراسة أجريت فى مايو 2022 فى مجلة Journal of Alzheimer Disease Reports ، فإن الشخص الذي يعاني من ضعف حسي مزدوج لديه خطر الإصابة بالخرف بمقدار 8 أضعاف.

كيف يتم الربط بين الضعف الحسي المزدوج والخرف؟

على الرغم من وجود صلة بين الإعاقات الحسية والخرف، إلا أن السبب وراء ذلك غير معروف بشكل واضح، ومع ذلك هناك بعض النظريات الموثوقة التي تحاول تفسير هذا الارتباط.

ويعتقد الباحثون أنه قد تكون هناك مشكلة، مثل اضطراب الأوعية الدموية الذي يؤثر على تدفق الدم إلى كل من الدماغ والأذنين، ما قد يؤدي إلى فقدان السمع وضعف الإدراك.

وتقترح نظرية أخرى أنه إذا كنت تعاني من ضعف السمع بسبب الشيخوخة، فيجب على عقلك بذل جهد إضافى لمساعدتك على الاستماع في بيئة صاخبة، ما يؤدى إلى استنفاد مواردك المعرفية الإجمالية.

وينطبق نفس الضغط على الموارد المعرفية على معالجة الكثير من المعلومات المرئية، في حالة ضعف البصر.

وفحصت مجلة تقارير مرض الزهايمر بيانات من مسح المجتمع الأمريكي ، والذي يشمل أكثر من 5 ملايين من كبار السن الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر.

وكشف التحليل أن الإعاقات الحسية تزيد من خطر إصابة كبار السن بالضعف الإدراكي.

أدى ضعف السمع إلى أكثر من ضعف المخاطر وأدى ضعف البصر إلى أكثر من ثلاثة أضعاف خطر الإصابة بالضعف الإدراكي.

كان كبار السن الذين يعانون من ضعف حسي مزدوج لديهم مخاطر ثمانية أضعاف الإصابة بالضعف الإدراكي.

كما وجدت دراسة أُجريت في مايو 2022 على ما يقرب من 3000 مشارك نُشرت في JAMA Network Open أن ضعف الحسي المزدوج مرتبط بزيادة خطر الإصابة بالخرف بنسبة 160% وزيادة خطر الإصابة بمرض الزهايمر بنسبة 267٪.

وبالمثل، نظرت دراسة جماعية في يونيو 2022 نُشرت في Frontiers in Aging Neuroscience على أكثر من نصف مليون شخص في المملكة المتحدة ووجدت أن المشاركين الذين يعانون من ضعف البصر لديهم مخاطر أعلى بنسبة 50% للإصابة بالخرف.

من ناحية أخرى ، فإن أولئك الذين يعانون من ضعف السمع لديهم مخاطر أعلى بنسبة 42% كانت أعلى نسبة خطورة تبلغ 82 % لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف حسي مزدوج.