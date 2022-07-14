نقابة المهندسين بالإسكندرية تدعم الخريجين وطلاب الهندسة بتخفيض 25% للدورات

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودى، بالتعاون مع لجنة العلوم الهندسية و التدريب بالنقابة برئاسة الدكتور مصطفى الحضرى ولجنة الشباب برئاسة المهندس محمد قبيصى عن دعمها للخريجين وطلاب كلية الهندسة و توفير تخفيض 25% على جميع الدورات التدريبية المعتمدة و المقدمة من النقابة على مدار العام و التي يتم الإعلان عنها على صفحة النقابة و صفحة لجنة التدريب علي مدار العام.

ويشمل المهندسين حديثي التخرج ( حتى 3 سنوات بعد التخرج ) و طلاب كلية الهندسة مع وجود تسهيلات في السداد لقيمة الدورة بالتقسيط على مدار فترة الدورة.

يأتي ذلك ضمن خطة النقابة و لجنة الشباب في دعم حديثي التخرج والتي تم الإعلان عنها من خلال ملتقى شباب مهندسي الإسكندرية الأول اللتي نظمته اللجنة في مايو الماضي، على أن يتم الإعلان لاحقا عن خطوات آخرى متتالية تتخذها النقابة من أجل توفير التدريب الضامن للتوظيف لحديثي التخرج.