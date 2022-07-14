نجاح خطة الحماية المدنية والإنقاذ النهرى لتأمين العائمات النيلية فى العيد

كتب عبد الرحمن سيد

نجحت خطة الإدارة العامة للحماية المدنية، بعد تنفيذ بنود الخطة الأمنية الخاصة بتأمين احتفالات المصريين خلال عيد الأضحى المبارك، تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية، حيث تم رفع أقصى درجات الاستعدادات بجميع إدارات الحماية المدنية على مستوى الجمهورية، مع نشر الخدمات وتجهيز غرف عمليات لمتابعة العديد من البلاغات التى تم استقبالها خلال أيام العيد وتستمر فى تأمين احتفالات المواطنين حتى نهاية الأسبوع لحين انتهاء أيام الإجازة المعلنة عنها .

وتضمنت خطة التأمين إعلان حالة الاستنفار فى جميع إدارات الحماية المدنية بكل المحافظات، وتم إلغاء إجازات وراحات الضباط والأفراد، لسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والتعامل الفورى معها مع انتشار واسع لخبراء المفرقعات بكل الميادين والمحاور الرئيسية، إضافة إلى تعيين خدمات خاصة بمحيط المنشآت المهمة والحيوية والمواقع الشرطية، والمراكز التجارية الشهيرة، والمتنزهات العامة؛ لتمشيطها بشكل دورى.

وفى الجيزة تم نشر لانشات الإنقاذ النهرى على مختلف ضفاف نهر النيل بالاشتراك مع شرطة المسطحات المائية، والتى بدأت فجر أول أيام العيد بدوريات على مدار الساعة وحتى انتهاء مظاهر الاحتفالات، وقامت القيادات بعمل مرور على المعديات النهرية لفحص المراكب بها والتأكد من تراخيصها والتزام المراكبية بالحمولة المقررة لكل مركب منعا لوقوع حوادث غرق.

وعلى مستوى الحدائق والمتنزهات العامة والكبرى تم نشر خبراء المفرقعات لإجراء فحص دورى للحدائق، بالإضافة لنشر الشرطة النسائية لمواجهة التحرش، حيث قامت بالمرور على الحدائق العامة ومن الخطة الأساسية انتشار القوات بكثافة بحديقة الحيوان بالجيزة، وكانت جميع النقاط القريبة من أماكن التجمعات بالمنتزهات والميادين ودور العبادة مؤمنة بضباط وأمناء ومجندين للقيام بعملهم بشكل جيد، وتم إلغاء إجازات جميع الضباط والمجندين العاملين بالإدارة حتى الانتهاء من فعاليات الاحتفال بالعيد.

وفى القاهرة تضمنت الخطة انتشارا واسعا لخبراء المفرقعات بكل الميادين والمحاور الرئيسية، إضافة إلى تعيين خدمات خاصة بمحيط المنشآت المهمة والحيوية والمواقع الشرطية، والمراكز التجارية الشهيرة، والمتنزهات العامة، لتمشيطها بشكل دورى والتأكد من عدم وجود أى أجسام غريبة، وفى حالة الاشتباه بأى جسم غريب، أو سيارة متروكة أو حقيبة مجهولة، يجب إبلاغ رجال الحماية المدنية على رقم 180، ليتوجه فريقا من خبراء المفرقعات لإجراء عمليات الفحص.

وتضمنت خطة التأمين إعلان حالة الاستنفار فى جميع المحافظة، وإلغاء إجازات وراحات الضباط والأفراد؛ لسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والتعامل الفورى معها، وسيتم تأمين كافة قطاعات الحماية المدنية سواء "شرق- غرب – شمال – جنوب" مما يدل على نجاح الخطة الأمنية للحماية المدنية وتم مراقبة جميع الشواطئ ولم يحدث أى غرق لمراكب نيلية أو بلاغات إطفاء ضخمة وسط استعداد الإدارة لتلقى اى بلاغات بصفة دورية.