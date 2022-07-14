نائب محافظ الإسماعيلية يتابع ميدانيا تطبيق تعريفة الركوب الجديدة.. صور

وذلك بحضور اللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، ورئيس حيّ ثالث الإسماعيلية واستشارى التخطيط المروري بإدارة مرور الإسماعيلية ومدير عام المواقف بالمحافظة.

وتابع "عصام"، مَيدانيًا تنفيذ تكليفات المحافظ لمشروع المواقف وإدارة مرور الإسماعيلية و مباحث المرور و الوحدات المحلية لمراكز و مدن المحافظة بالعمل على إلزام السائقين العاملين على الخطوط المختلفة بتعريفة الركوب المقررة، وأن يتم الإعلان عن التعريفة في مكان واضح بجميع مواقف السيارات بدائرة المحافظة وتشديد الرقابة؛ للالتزام بها و الالتزام بعدد الركاب بخطوط السير المُرخص بها لكل سيارة.

مع قيام إدارة مرور الإسماعيلية، و الوحدات المرورية التابعة لها و مباحث المرور بتكثيف الحملات المرورية على جميع مواقف السيارات، و كافة الطُرق بدائرة المحافظة و اتخاذ ما يلزم قانونيًا حيال أي مركبة تتعدى على حقوق المواطنين، أو تُخالف خطوط السير أو عدد الركاب أو التعريفة المقررة، و كذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات للقضاء على المواقف العشوائية و تنفيذ القانون حيال المخالفين.

وكان اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، قد أصدر صباح أمس الأربعاء، القرار رقم 501لسنة 2022، الذي تضمن زيادة تعريفة ركوب السيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية و الخارجية بين مراكز المحافظة بعضها البعض و بينها و بين المحافظات الأُخرى بنسب تتراوح بين 5 ٪ إلى 7 ٪.

و ذلك بعد اعتماد بيان تعريفة الركوب المُقررة لسيارات الأُجرة و السرفيس بنطاق محافظة الإسماعيلية، الذي انتهت إليه اللجنة العليا للمرور و المواقف برئاسة المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية.