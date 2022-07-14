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موسكو: إمداد أوكرانيا بالأسلحة الغربية لن يمر دون عقاب

الخميس، 14 يوليه 2022 06:03 م
موسكو: إمداد أوكرانيا بالأسلحة الغربية لن يمر دون عقاب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
كتب أحمد عرفة

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وصف نائب مجلس الدوما الروسي ميخائيل شيريميت، بيان أوكرانيا حول دور الأسلحة الغربية، والذي يقول إنه يغير مسار الصراع في أوكرانيا، بأنه مجرد وهم، وفقا لروسيا اليوم.

 

وقال نائب مجلس الدوما الروسى: لقد شعرت أوكرانيا بالحماس الشديد عندما تحدثت عن دور وأهمية الأسلحة الغربية، ولا يجب أن تعيشوا في الأوهام، فلدينا استجابة جديرة بكل التطورات العسكرية الغربية، وسوف تبدد روسيا بمهارة الأسطورة حول حصرية وفعالية الأسلحة الغربية، كما فعلت بالفعل مع الطائرات التركية المسيرة.

 

وأوضح نائب مجلس الدوما الروسي، أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة الغربية لتدمير المدنيين لن يمر دون عقاب، قائلا: "دعوا الدول الغربية تكشف عن إمكاناتها العسكرية، والتي سنقوم بتدميرها بنجاح في أوكرانيا".


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