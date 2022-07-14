اليوم السابع
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الخميس، 14 يوليه 2022 05:34 ص
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مقتل 89 شخصًا فى هايتى خلال أسبوع من المواجهات المسلحة بين العصابات

الخميس، 14 يوليه 2022 05:00 ص
مقتل 89 شخصًا فى هايتى خلال أسبوع من المواجهات المسلحة بين العصابات هايتى
وكالات

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أعلنت منظمة غير حكومية أن المواجهات المسلحة الدائرة منذ أسبوع بين عصابات متناحرة في عاصمة هايتي بور أو برنس أسفرت عن سقوط 89 قتيلا على الأقل.

وقالت "الشبكة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان" في بيان، الأربعاء، إن هذه المواجهات أسفرت عن "مقتل 89 شخصا على الأقل كما أن 16 شخصا آخرين لا يزالون في عداد المفقودين".

وأضافت أن هذه الحصيلة الأولية تتضمن كذلك "74 جريحا أصيبوا بالرصاص أو بالسلاح الأبيض".

يذكر أن هايتي تشهد تصاعدا لأعمال العنف بين العصابات المسلحة خلال الأشهر الأخيرة. وشل العنف الحياة بالعاصمة بور أو برنس.


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