اليوم السابع
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مصرع شاب أثناء التنقيب عن الآثار فى الهرم

الخميس، 14 يوليه 2022 04:16 م
مصرع شاب أثناء التنقيب عن الآثار فى الهرم إسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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لقي شاب مصرعه بعدما انهارت عليه حفرة أثناء تنقيبه عن الآثار بجوار المتحف الكبير بنطاق دائرة قسم الهرم وعلى الفور انتقل رجال المباحث ورجال الإنقاذ وسيارات الإسعاف وتم انتشال الجثة ونقلت إلى المشرحة، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من أحد الأشخاص يفيد بوفاة شقيقة أثناء التنقيب عن الآثار داخل حفرة بجوار المتحف الكبير بمنطقة الهرم، وأكد أن شقيقة المتوفي أبلغه قبل تغيبه ببحثه عن كنز داخل حفرة بجوار المتحف الكبير وأنه علم عقب اختفائه بانهيار حفرة رمال عليه داخل الحفر ولقي مصرعه.

وانتقل رجال المباحث الى المكان وجرى استخراج الجثة ونقلها إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.


التنقيب عن الاثار

اخبار الحوادث

امن الجيزة

الهرم



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