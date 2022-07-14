مصرع سيدة وإصابة 5 آخرين فى حادثى سير بمحافظة بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

لقت سيدة مصرعها وأصيب 5 آخرين فى حادثى سير بمحافظة بنى سويف اليوم، الخميس، نقلتهم سيارات الإسعاف إلى المستشفى.

تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين أمام قرية بني حدير بمركز الواسطى، والذي وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

واستقبل مستشفى الواسطى المركزي، كلاً من نانسي ع 12 سنة، مصابة باشتباه كسر بالساق اليمنى، ورامي س، 30 سنة، مصاباً بكدمات في الظهر وسحجات متفرقة بالجسم، وتم إجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة لهما، للوقوف على مدى إصابتهما.

كما استقبلت مشرحة مستشفى الواسطى، جثة سيدة شابة تُدعى دميانة ي، 25 سنة، وتم تحرير محضر بالواقعة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وفى الحادث الثانى أصيب 3 أشخاص، اليوم الخميس، في حادث انقلاب دراجة بخارية، بالقرب من عزبة ماركو التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف.

تلقي اللواء طارق مشهور، مدير أمن بني سويف، مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث إنقلاب دراجة بخارية، بالقرب من عزبة ماركو، دائرة مركز الفشن، واستقبلت مستشفى بني سويف التخصصي المصابين في الحادث وهم: ياسر صلاح معوض 20 عامًا، هاني رمضان عبد ربه، 20 عامًا، محمد بكري فكري، 42 عامًا، جميعهم مقيمين عزبة ماركو التابعة لمركز الفشن.

تم تحرير المحضر اللازم وجار إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية.