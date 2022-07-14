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مصرع سيدة وإصابة 22 شخصا فى انقلاب سيارتين ملاكى أثناء سيرهما فى زفة بأسيوط

الخميس، 14 يوليه 2022 07:48 م
مصرع سيدة وإصابة 22 شخصا فى انقلاب سيارتين ملاكى أثناء سيرهما فى زفة بأسيوط حادث - أرشيفية
أسيوط - هيثم البدرى

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لقت سيدة مصرعها بينما أصيب 22 شخصا فى انقلاب سيارتين ملاكى أثناء سيرهما فى زفة بأسيوط.
 
تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ بانقلاب سيارتين بترعة بجوار طريق أسيوط / منقباد بالقرب من كمين الجامعة.
 
على الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف والانقاذ النهري وتبين من المعاينة انقلاب سيارتين ملاكي وميكروباص أثناء سيرهما في عرس "زفة" بالترعة المجاورة للطريق مما أسفر عنه مصرع سيدة وإصابة 22 شخص آخرين وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي والإيمان العام، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

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