مسعف وسائق يساعدان سيدة فى عملية الولادة داخل سيارة الإسعاف ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

نجح مسعف وسائق بهيئة الإسعاف المصرية فرع بنى سويف، اليوم الخميس، في مساعدة سيدة داخل سيارة الإسعاف فى عملية الولادة وذلك أثناء توصيلها إلى مستشفى بتى سويف الجامعي، إلا أنها فاجأتها آلام الولادة، وتم إنقاذها والتعامل الفوري مع الحالة وعمل الإفاقة للمولود والاطمئنان على العلامات الحيوية له.



وتلقى الدكتور أحمد صادق مدير هيئة الإسعاف المصرية فرع بنى سويف، بلاغاً من غرفة العمليات يفيد بوجود سيدة في حالة وضع بقرية قطري التابعة لمركز بنى سويف ووجه على الفور بسرعة انتقال السيدة ونقلها إلى أقرب مستشفى، وأثناء نقلها فى الطريق فاجأتها آلام الولادة أمام قرية الدوالطة التابعة لمركز بنى سويف.



وقام طاقم الإسعاف المكون من طه على، ومحمد مختار بالتدخل لمساعدتها وإنقاذ حياة الطفل، حتى تمت عملية الولادة داخل سيارة الإسعاف، واطمأن طاقم الإسعاف على الأم والمولود والعلامات الحيوية لكليهما، وتم نقلهما إلى مستشفى بني سويف الجامعي، لمتابعه حالتها وحالة المولود، حيث تم وضعهما تحت الملاحظة والمتابعة.



وأشاد الدكتور أحمد صادق، مدير هيئة الإسعاف ببني سويف، بالدور الذي يقوم به الاطقم داخل سيارات الإسعاف ومساعدة الحالات فى إتمام عمليات الولادة، وأن التعامل مع حالات الولادة الطارئة هو جزء من البرنامج التدريبي الذي يتم تدريب أطقم الإسعاف عليه أثناء التدريبات الدورية، التي تنظمها هيئة الإسعاف، مؤكداً أن هذه هي الحالة الثالثة لعملية ولادة داخل سيارة إسعاف ببني سويف خلال الفترة الأخيرة موجهاً شكره الى الأطقم داخل هيئة الإسعاف فرع بنى سويف لجهودهم المبذولة فى إنقاذ كافة الحالات.