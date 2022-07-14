ونقلت شبكة يلي الفنلندية عن المسؤولين قولهم أن معدل التضخم واصل في النمو في الشهر الماضي حيث ارتفع إلى 7.8 في المائة في مقابل 7.0% في شهر مايو.

ووفقًا لكبير الاقتصاديين في غرفة التجارة الفنلندية ، يوكا أبيلكفيست "ليس من المستحيل تمامًا أن تمثل أرقام شهر يونيو ذروة اتجاه التضخم هذا العام. لكن الأكثر ترجيحًا هو أننا لن نرى أرقام أعلى قبل الخريف. بعد ذلك ، يجب أن تبدأ الوتيرة في التباطؤ في نهاية العام وبشكل أكثر حدة في بداية العام المقبل. وفي الوقت نفسه ، من المتوقع أن تظل معدلات التضخم عند مستوى أعلى في العام المقبل مما كانت عليه في السنوات الأخيرة".

وأوضحت الخبيرة الاقتصادية في مكتب الإحصاء الفنلندي كريستينا نيمينين للشبكة قائلة "منذ ديسمبر من العام الماضي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 10 في المائة ، وأسعار زيت الوقود الخفيف بنسبة 76 في المائة ، والديزل والبنزين بنسبة 42 في المائة والكهرباء بنسبة 22 في المائة - أي في ستة أشهر فقط".

ووجد مكتب الإحصاء أن تكلفة سلع متجر البقالة في يونيو تزيد بنسبة 10.9 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي.

وقد يؤدي ارتفاع الأسعار إلى اتخاذ الناس في فنلندا خيارات غذائية أقل صحية ، وفقًا لرئيسة الباحثين في معهد الموارد الطبيعية الفنلندي (لوك) هانا مايا كاريكاليو.

ومع ذلك حذرت قائلة "إنه بسبب ارتفاع الأسعار ، قد يختار منتجًا أرخص من اللحوم، وعادة ما تعني الأسعار المعقولة أيضًا أكثر دهونًا."

وتعاني معظم الدول في جميع أنحاء العالم من ارتفاع الأسعار ومعدل التضخم منذ التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا بسبب دونباس في فبراير الماضي.