مرور ميدانى على زراعات القطن بالقنطرة غرب بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

قامت لجنة من مديرية الزراعة بالإسماعيلية بالمرور اليوم علي حقول القطن بالقنطرة غرب، بناء علي تعليمات المهندس اسماعيل العطار وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية ، والمهندس علي غنيم مدير عام الشئون الزراعية، بتكثيف أعمال المرور الميداني والتواصل مع المزارعين للوقوف على مشاكلهم وإيجاد الحلول المناسبة لها تنفيذا لخطة مديرية الزراعة واللجنة مكونة من المهندس محمود عبد القادر مدير عام المكافحة، والمهندس عبد الرحمن مراسي مفتش عموم المحافظة والمهندس محمد حسين اخصائي محصول القطن بادارة القنطرة.

بتفقد ومتابعة عدد من حقول القطن للاطمئنان على حالتها وإعطاء المزارعين الإرشادات اللازمة واتضح أن محصول القطن هذا العام يبشر بإنتاجية عالية، وأن النبات الواحد من القطن وصل قوة الحامل الثمري به عدد اللوز المناسب جدا، وهو ما يشير لإنتاجية عالية جدا بمحصول القطن هذا العام.

وكانت اهم تلك التوصيات الفنية الواجب من مزارعي القطن خلال شهر أغسطس المقبل وتمثلت التوصيات في ضرورة إحكام الري خلال هذه الفترة في الأراضي المجاورة لحقول الأرز ذات مستوى الماء الأرضي المرتفع أو سيئة الصرف ويفضل زيادة الفترة بين الريات الثلاث الأخيرة حسب الحاجة، وعدم اللجوء إلى التغريق بهدف المساعدة على ربط النباتات، مع مراعاة أن تكون آخر رية وهي الفطام عندما ينضج 80% من اللوز على النبات أو التفتيح الطبيعي بنسبة 15 إلى 20 %.

وكذلك أهمية فحص الحقول واكتشاف الافات الإصابات المرضية مبكرا.

وإكتشاف أى إصابة بدودة ورق القطن والعلاج الفورى لها فى بؤر الإصابة بإضافة السولار لمياه الرى فى جميع الزراعات بما لايقل عن 20 لتر / فدان والتنبيه على الزراع بضرورة جمع الازهار المتساقطة وحرقها خارج الحقل

ومن ناحية اخري قام المهندس نبيل مليكة مدير عام البساتين يرافقة المهندس ربيع منصور رئيس قسم البساتين بناء علي تعليمات المهندس محمود عطا رئيس الادارة المركزية للبساتين بوزارة الزراعة بالمرور علي حدائق المانجو والنخيل بزمام الادارة الزراعية بالقنطرة غرب واعطاء المزارعين التوصيات الفنية الحالية.