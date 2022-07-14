محافظ قنا يتفقد موقف السيارات ومحطات الوقود للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة

قنا: صابرسعيد

أجرى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، جولة تفقدية بموقف سيارات الأجرة بمدينة نقادة للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة، رافقه محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وياسر حماد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة.

التقى محافظ قنا، بعدد من الركاب واطمأن منهم على مدى التزام السائقين بتحصيل التعريفة المقررة، ووضع ملصقات توضح خط السير لكل سيارة، وقيمة التعريفة علي الزجاج الأمامي للسيارات ، وبانرات بتعريفة جميع خطوط السير الداخلية والخارجية على بوابات دخول وخروج الموقف.

وتفقد محافظ قنا، محطتى وقود بمدينة نقادة للإطمئنان على توافر المواد البترولية بأنواعها المختلفة، وكذلك مدى إلتزام أصحاب تلك المحطات بالاسعار الجديدة للسولار والبنزين، والاطمئنان على وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء، مشددا علي إتخاذ كافة الإجراءات والعقوبات الرادعة ضد المخالفين.

وقال الداودى، إن الهدف من هذه الجولات هو التأكد من التزام السائقين بتطبيق التعريفة الرسمية ، والاطمئنان على ارصدة المواد البترولية بمحطات الوقود، والتأكيد بأن الحكومة بكافة أجهزتها التنفيذية تقف مع المواطن ضد أي استغلال من قبل السائقين، مناشدا جموع المواطنين بالتحلى بالإيجابية والإبلاغ عن أية تجاوزات أو مخالفات من قبل سائقي السيارات والتاكسي ، في التلاعب بأسعار الوقود والإبلاغ عن أرقام المركبات لإتخاذ الاجراءات القانونية بالتنسيق مع جميع الأجهزة الأمنية والرقابية وذلك على الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 أو الخط الساخن للمحافظة 15541 او علي غرفة العمليات المركزية بالمحافظة ( 0963328472 - 0963337291 ).