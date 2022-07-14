محافظ القليوبية يتابع سير العمل بالمواقف العمومية بـ11 مدينة بجولة استمرت 8 ساعات

القليوبية - إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة تفقد خلالها عددا من مواقف الأجرة والسرفيس بـ11 مدينة وحى، استمرت 8 ساعات شملت كافة المدن والأحياء بالمحافظة، شملت مواقف السيارات بمدن بنها وكفر شكر وطوخ وقليوب والقناطر الخيرية والخصوص والخانكة وشبين القناطر وأحياء غرب وشرق شبرا الخيمة، للتأكيد على أسعار الأجرة الجديدة، بحيث لا تزيد عن النسب المقررة فى جميع المواصلات المختلفة مع التأكد من وضع البانرات والملصقات بالمواقف وعلى السيارات الأجرة.

وأصدر المحافظ أمس القرار رقم 931 لسنة 2022 الخاص بتعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس بالمحافظة، إثر زيادة أسعار المواد البترولية التى أقرتها لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية صباح الأربعاء 13 يوليو 2022، حيث أعلنت عن زيادة أسعار المواد البترولية بمعدل 50 قرشاً للسولار وبنزين 80، 90، 92 و100 قرش للتر البنزين 95.

وخلال الجولة وجه المحافظ بإلزام السائقين وأصحاب المركبات والسيارات بالتعريفة الجديدة مع تكليف مدير المواقف وبالتنسيق مع مجالس المدن بتعليق بانرات بالتعريفة الجديدة على جميع المواقف بالمحافظة مع وضع استيكر بتعريفة كل خط على جميع الميكروباصات مع تكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين، بالإضافة إلى تكليف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالاشتراك مع التموين لمتابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها، للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها فى السوق السوداء مع اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين.

كما استمع المحافظ، إلى المواطنين وقام بالتعرف منهم على المشكلات المتعلقة بأسعار خطوط سير السيارات، مشددا على التزام السائقين بالتعريفة المحددة والالتزام بالأسعار الجديدة التى حددتها المحافظة، مؤكداً عدم دفع أى مبالغ مالية سوى المحددة والإبلاغ الفورى فى حال مخالفة السائق لذلك.

ووجه المحافظ كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتشكيل حملات مشتركة مع مديرية التموين ومباحث التموين لمتابعة محطات الوقود بنطاق المحافظة للتأكد من توافر الوقود والمواد البترولية وانتظام سير العمل بها لمنع محاولات احتكار المواد البترولية أو استغلال المواطنين وتنفيذ حملات على المواقف بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وجهاز السرفيس وإدارات المواقف بالوحدات المحلية للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين على أن يتم المتابعة مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، وربطها مع غرف العمليات بالمراكز والأحياء لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال أى مخالفة والتعامل بكل حسم مع أى مخالفة.

وأشار المحافظ إلى أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات فى المحافظة، ستتابع بشكل مستمر على مدار اليوم مع غرف العمليات بالمدن والأحياء، ويمكن للمواطنين التواصل مع غرفة عمليات المحافظة لتقديم الشكاوى فى حالة حدوث أى زيادة فى تعريفة الركوب، وذلك على مدار 24 ساعة عن طريق الخط الساخن (١١٤)، بالإضافة إلى رقم الشكاوى الخاص بالمحافظة أرضى 0133222979 و0133212466 ورقم الواتس أب (01119992624) بالإضافة إلى رقم 16528 التابع لمنظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء.

وخلال الجولة، تابع المحافظ أعمال رفع القمامة بشارع أحمد عرابى بحى غرب شبرا الخيمة، حيث شدد على ضرورة التواجد الميدانى بالشوارع ومتابعة ورديات النظافة للحفاظ على المظهر العام موجهاً بتوحيد الجهود للتعامل الفورى مع كافة تجمعات القمامة وضبط جميع المركبات التى تقوم بإلقاء القمامة والمخلفات فى الشارع والتحفظ عليها بعد الانتهاء من رفع تلك التراكمات، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة التزام العمال بارتداء الزى الرسمى لهم حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، مؤكداً على تكثيف عمل المعدات والنوبتجيات اليومية، وخلال الجولة تلقى المحافظ شكوى بشأن بناء جمالون بدون ترخيص بحى شرق شبرا الخيمة، وعلى الفور تمت الازالة الفورية للجمالون المقام على مساحة 60 م2 مع تحرير محضر لصاحبه كما وجه بمراجعة موقف المبانى الملاصقة له.

ورافق المحافظ فى الجولة كل من المهندس على يوسف أبو عقيل السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية، والمهندس على عبد الستار رئيس مدينة بنها، وأحمد الوزيرى رئيس مجلس مدينة طوخ، واللواء محمد سالم رئيس مجلس مدينة قليوب، واللواء طارق ماهر رئيس مجلس مدينة القناطر الخيرية، ومجدى نجاح رئيس مجلس مدينة الخانكة، وخالد العرفى رئيس مجلس مدينة شبين القناطر، واللواء أحمد على مرزوق رئيس مجلس مدينة شبرا الخيمة، واللواء خالد فوزى رئيس حى شرق شبرا الخيمة، واللواء ماهر كامل رئيس حى غرب شبرا، واللواء فرج عبد الله رئيس مدينة الخصوص، ومحمد عبد الحليم مدير مشروع المواقف والسرفيس.