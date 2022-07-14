محافظ أسيوط يتابع مع رؤساء المراكز انتظام سير العمل بمواقف السيارات

أسيوط - فريق المحافظات

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، لليوم الثانى على التوالى، مع قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء انتظام سير العمل بمواقف السيارات ومحطات الوقود للتأكد من الالتزام بالتسعيرة الجددية والتعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية وتركيب بانرات بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى في حالة وجود أية مخالفات وذلك عقب عقب صدور قرار وزير البترول رقم 581 لسنة 2022 بشأن تعديل أسعار المواد البترولية بأنواعها اعتبارا من أمس الأربعاء 13 يوليو 2022.

وأشار المحافظ إلى أنه يتابع بصفة مستمرة من خلال جولاته الميدانية لتفقد سير العمل بمواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود المنتشرة بمراكز واحياء المحافظة والتأكد من الالتزام بالتعريفة التى تم اقرارها وعدم التلاعب بالاسعار او استغلال المواطنين ،فضلاً عن مقابلة المواطنين والاستماع الى شكواهم وطلباتهم والاستجابة العاجلة لها ، فضلاً عن توعيتهم وحثهم على التحلى بالايجابية والابلاغ عن أية شكاوى أو بلاغات من خلال ارقام الشكاوى التى تم الاعلان عنها على مدار 24 ساعة ، فضلا عن متابعته اليومية لتقرير ادارة الازمات والكوارث وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة للموقف اليومى لسير العمل وعدد وطبيعة البلاغات والشكاوى الواردة من المواطنين وكيفية التعامل معها ونتائج الرد عليها.

وتفقد رئيس حى شرق ورئيس حى غرب مدينة أسيوط ورؤساء مراكز ساحل سليم والبدارى والغنايم ومنفلوط وابنوب وديروط وصدفا ومراكز اسيوط والفتح وابوتيج والقوصية مواقف السيارات ومحطات الوقود للاطمئنان على انتظام حركة نقل الركاب والالتزام بالتعريفة الجديدة للمواصلات ودون أي استغلال من السائقين والتأكد من تركيب بانرات بجميع المواقف بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى ووضع ستيكرات بالتعريفة الخاصة بكل خط على السيارات والتاكسيات مع التشديد على التزام سائقي التاكسي بالأجرة المقررة وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.

وأضاف اللواء عصام سعد ، أنه أطلق حملة "خليك ايجابي" لتوعية المواطنين للابلاغ عن أية تلاعب في الأجرة أو أسعار الوقود وتخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين بخصوص تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية أو أي تلاعب بتعريفة المواصلات الداخلية أو الخارجية بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ضمن حملة "خليك ايجابي" من خلال رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها .

وكان محافظ أسيوط قد أصدر صباح أمس الاربعاء قرارًا رقم 1783 لسنة 2022 بشأن تعديل تعريفة الأجرة للمواصلات الداخلية والخارجية وسيارات نقل الركاب السرفيس والتاكسي بالعداد داخل المحافظة وبين المراكز بنسبة تتراوح بين 5 : 7% وذلك عقب صدور قرار وزير البترول رقم 581 لسنة 2022 بشأن تعديل أسعار المواد البترولية بأنواعها مع إلزام السائقين وأصحاب المركبات والسيارات بالتعريفة الجديدة مع تكليف مديري إدارة المرور ومدير مباحث المرور ومدير المواقف بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة لمتابعة إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين على أن يتم وضع ستيكر بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة والتاكسى الأمامي والخلفي بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى ويتم وضعها بجميع مواقف نقل الركاب بالمحافظة بالإضافة إلى تكليف رؤساء المراكز والأحياء بالأشتراك مع التموين لمتابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء مع اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين.