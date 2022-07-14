محافظ أسوان: توفير أتوبيسين لخط سير أبوسمبل السياحى وانتظام حركة السرفيس

جاء ذلك عقب قيامه بجولة ميدانية لعدد من المواقف ومحطات المواد البترولية ، مؤكداً على تكليفه بقيام المسئولين بالوحدات المحلية والمرور والمواقف بالمتابعة اللحظية لإلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة التى أقرتها الحكومة أمس عقب تحريك أسعار المحروقات بزيادة تتراوح بين 5 و 7 % وطبقاً لحالة الطرق والمسافات سواء لسيارات السرفيس الأجرة أو التاكسى، وهو الذى يتواكب مع المتابعة الدقيقة للحالة العامة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أنه توازى مع ذلك توفير 2 أتوبيس سعة 52 راكب لكل منهم بخط سير أسوان / أبو سمبل السياحى والعكس والذى يصل طوله إلى 280 كم تحسباً لعودة العاملين والصيادين بعد إنقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك ، لافتاً إلى أن المحافظة حريصة على أن تحقق التعريفة الجديدة التوازن المطلوب بين المواطنين والسائقين ، وتم تسليم التعريفة الجديدة ليتم وضعها على زجاج جميع سيارات السيرفيس الميكروباص والتاكسى لتعريف المواطنين بها على الوجه الأكمل وذلك طبقاً لخط السير المحدد .