محافظ أسوان: توفير أتوبيسين لخط سير أبوسمبل السياحى وانتظام حركة السرفيس

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، انتظام حركة سيارات السرفيس بالمواقف بكافة خطوط السير الداخلية والخارجية ، وكذا إنتظام عمل محطات الوقود بمختلف مدن ومراكز المحافظة حيث تسود حالة الهدوء والإستقرار بها.
جاء ذلك عقب قيامه بجولة ميدانية لعدد من المواقف ومحطات المواد البترولية ، مؤكداً على تكليفه بقيام المسئولين بالوحدات المحلية والمرور والمواقف بالمتابعة اللحظية لإلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة التى أقرتها الحكومة أمس عقب تحريك أسعار المحروقات بزيادة تتراوح بين 5 و 7 % وطبقاً لحالة الطرق والمسافات سواء لسيارات السرفيس الأجرة أو التاكسى، وهو الذى يتواكب مع المتابعة الدقيقة للحالة العامة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.
وأشار اللواء أشرف عطية إلى أنه توازى مع ذلك توفير 2 أتوبيس سعة 52 راكب لكل منهم بخط سير أسوان / أبو سمبل السياحى والعكس والذى يصل طوله إلى 280 كم تحسباً لعودة العاملين والصيادين بعد إنقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك ، لافتاً إلى أن المحافظة حريصة على أن تحقق التعريفة الجديدة التوازن المطلوب بين المواطنين والسائقين ، وتم تسليم التعريفة الجديدة ليتم وضعها على زجاج جميع سيارات السيرفيس الميكروباص والتاكسى لتعريف المواطنين بها على الوجه الأكمل وذلك طبقاً لخط السير المحدد .
توفير أتوبيسين لخط سير أبوسمبل السياحى (1)
توفير أتوبيسين لخط سير أبوسمبل السياحى (2)
توفير أتوبيسين لخط سير أبوسمبل السياحى (3)
توفير أتوبيسين لخط سير أبوسمبل السياحى (4)
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