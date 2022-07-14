مجلس الشيوخ الأمريكى يقر تعيين مرشح بايدن نائبا لرئيس "الاحتياطى الفيدرالى"

وكالات الأنباء

أقر مجلس الشيوخ الأمريكى، تعيين مايكل بار مرشح الرئيس جو بايدن لشغل منصب نائب رئيس الاحتياطى الفدرالى، وهو منصب رقابى أساسى للسياسة المالية للبلاد.

ووافق أعضاء المجلس بأغلبية 66 صوتاً مقابل 28 على تعيين مايكل بار، المسؤول السابق في وزارة الخزانة الذي عمل على إصلاح قطاع المصارف، وإنشاء وكالة حماية المستهلك في أعقاب الأزمة المالية العالمية لعام 2008، حسبما نقل موقع "الشرق".

وتستمر ولاية بار كنائب لرئيس الاحتياطي الفدرالي الذي يقوم بمهام المصرف المركزي، أربع سنوات.



وقال بايدن في بيان بعد التصويت إن تثبيت بار "هو تقدم مهم لخطتي للتصدي للتضخم وللرقابة السليمة بينما ننتقل إلى نمو ثابت ومستقر".