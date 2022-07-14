اليوم السابع
Ads
الخميس، 14 يوليه 2022 10:14 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مجلس الشيوخ الأمريكى يقر تعيين مرشح بايدن نائبا لرئيس "الاحتياطى الفيدرالى"

الخميس، 14 يوليه 2022 08:58 ص
مجلس الشيوخ الأمريكى يقر تعيين مرشح بايدن نائبا لرئيس "الاحتياطى الفيدرالى" بايدن
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقر مجلس الشيوخ الأمريكى، تعيين مايكل بار مرشح الرئيس جو بايدن لشغل منصب نائب رئيس الاحتياطى الفدرالى، وهو منصب رقابى أساسى للسياسة المالية للبلاد.

ووافق أعضاء المجلس بأغلبية 66 صوتاً مقابل 28 على تعيين مايكل بار، المسؤول السابق في وزارة الخزانة الذي عمل على إصلاح قطاع المصارف، وإنشاء وكالة حماية المستهلك في أعقاب الأزمة المالية العالمية لعام 2008، حسبما نقل موقع "الشرق".

وتستمر ولاية بار كنائب لرئيس الاحتياطي الفدرالي الذي يقوم بمهام المصرف المركزي، أربع سنوات.

وقال بايدن في بيان بعد التصويت إن تثبيت بار "هو تقدم مهم لخطتي للتصدي للتضخم وللرقابة السليمة بينما ننتقل إلى نمو ثابت ومستقر".

 


بايدن

مجلس الشيوخ الامريكى

الاحتياطى الفيدرالى

مايكل بار

امريكا



الموضوعات المتعلقة

مجلس الشيوخ الأمريكى يوافق على مشروع قانون لمراقبة العنف المرتبط بالأسلحة

الجمعة، 24 يونيو 2022 08:34 ص

أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي يستبعدون إبرام اتفاق جديد مع إيران

الإثنين، 20 يونيو 2022 08:00 ص

مجلس الشيوخ الأمريكى يتوصل لاتفاق محدود حول حيازة الأسلحة

الأحد، 12 يونيو 2022 06:27 م

مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على تخصيص 40 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا.. بايدن: الأسلحة المرسلة لكييف ستذهب لخطوط المواجهة الأمامية مع روسيا.. موسكو: رئيسا أركان روسيا والولايات المتحدة يبحثان الوضع

الخميس، 19 مايو 2022 09:39 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة