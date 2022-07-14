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مجلس الاتحاد الروسى: مبادرة أوكرانيا لتشكيل محكمة دولية لمحاكمة موسكو غير قانونى

الخميس، 14 يوليه 2022 09:33 م
مجلس الاتحاد الروسى: مبادرة أوكرانيا لتشكيل محكمة دولية لمحاكمة موسكو غير قانونى أوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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قال نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف إن المبادرة الأوكرانية لتشكيل محكمة دولية خاصة لمحاكمة روسيا، لا أساس قانونيا لها، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي أنه بدون موافقة الدولة على الخضوع لاختصاص المحكمة، وتأسيس أي محكمة خارج الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة عبر التصويت بالإجماع في مجلس الأمن الدولي، هذا أمر مستحيل قانونيا.

وأوضح نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي أن القانون الدولي يختلف مبدئيا عن القانون الوطني، حيث توجد علاقات السلطة والخضوع لها.


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