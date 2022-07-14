للأمهات.. أطعمة ممنوعة للأطفال الصغار

كتبت - ميرفت رشاد

توفر التغذية الجيدة لطفلك العناصر الغذائية التى يحتاجها للنمو والصحة والطاقة للعب والتحرك والدراسة، حيث يجب تزويد طفلك بمجموعة من الوجبات من كل فئة من فئات الطعام ذات النكهات والقوام والألوان المتنوعة، وفى التقرير التالى نوضح الأطعمة التى يجب تجنب إطعامها للأطفال الصغار، وفقا لما نشره موقع "pinkvilla".

اللحم المدخن:

اللحوم المدخنة تتعامل مع مواد كيميائية وتحتوى على النترات وغنية بالصوديوم والدهون الحيوانية، وبالتالي لا ينبغي إعطاؤها للأطفال الصغار.

أنواع معينة من الأسماك :

يشكل المحار مثل الجمبرى وسرطان البحر تهديدًا أكبر بالاختناق والحساسية، يجب تجنبه، كما توصى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بتجنب إعطاء الأطفال الصغار أسماك القرش وسمك أبو سيف الماكريل وسمك القرميد بسبب ارتفاع مستويات الزئبق، وبدلاً من ذلك اختر الأسماك التي تحتوي على نسبة منخفضة من الزئبق ومرتفعة في DHA المعزز للدماغ مثل السلمون والأسماك البيضاء وسمك السلور.

زبدة الفول السوداني:

على الرغم من أن زبدة الفول السوداني غنية بحمض الأوليك الذي يساعد في الحفاظ على الكوليسترول الجيد وسكر الدم وضغط الدم، إلا أن قطع الفول السوداني الكبيرة الموجودة فيها يمكن أن تشكل خطرًا كبيرًا للإصابة بالحساسية والاختناق بين الأطفال الصغار، لهذا السبب لا ينبغى أن يستهلك الأطفال الصغار زبدة الفول السودانى.

الحلوى السكرية:

الحلوى تحتوى على نسبة سكر عالية، والمواد الكيميائية الغذائية في هذه المنتجات تشكل مخاطر صحية كبيرة إلى جانب خطر ارتفاع مستوى السكر، وتحتوي الشيكولاتة أيضًا على مادة الكافيين التي يمكن أن تضر إلى دماغ الطفل.

للسكر آثار ضارة على نمو المخ وصحة الأمعاء، حيث يتسبب فى جعل طفلك متقلب المزاج ويصيبه بفرط النشاط ، ويعرضه لمقاومة الأنسولين، ومقدمات السكري، يفرز السكر الأدرينالين، وهو هرمون التوتر الذي يسبب الأرق عند الأطفال ويعطل دورة نومهم، كما أنه يعطل نمو النكهات لدى طفلك ويؤدي إلى إدمان السكر المضاف.

التأثير الشائع الآخر الذي يمكن أن يحدثه السكر هو أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا الباردة عند الأطفال، جرب استبدال اشتهاء السكر بالأطعمة الحلوة بشكل طبيعي لأن السكر المضاف في الطعام يمكن أن يتسبب في إحداث فوضى في أجسام الأطفال.

العصائر المصنعة والمشروبات الغازية:

هذه المشروبات ليس لها أي قيمة غذائية على الإطلاق لكنها تضيف سعرات حرارية فارغة إلى جسم طفلك، قد تحتوي أيضًا على نسبة عالية من الكافيين، ما قد يؤثر سلبًا على نمو الدماغ، ويمكن أن يتسبب محتوى السكر فى المشروبات في تغيير براعم التذوق وتقليل التشابه مع الأطعمة والخضروات الطبيعية، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يؤدى الاستهلاك الكبير إلى تسوس الأسنان والإسهال ومشاكل المعدة المزمنة الأخرى.

البيض غير المطبوخ جيدا:

يمكن أن يحتوي البيض غير المطبوخ جيدًا على السالمونيلا ويسبب تسممًا غذائيًا وتشنجات في البطن والصداع والإسهال والغثيان والقيء.

قطع اللحم الكبيرة :

يمكن أن تحتوي قطع اللحم الكبيرة على نسبة عالية من الدهون المشبعة وتشكل خطرًا أكبر للاختناق، تشكل اللحوم غير المطبوخة جيدًا خطرًا أكبر للتسمم الغذائي وأعراض مثل آلام المعدة والإسهال والحمى.

الحبوب المكررة :

يتم تجريد الحبوب المكررة من العناصر الغذائية أثناء عملية التكرير، اختر الحبوب الكاملة بدلاً من الحبوب المكررة في الدقيق الأبيض، الحبوب الكاملة غنية بالعناصر الغذائية والألياف التي تدعم الهضم الصحي، كما أنها تقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والالتهابات المزمنة والسمنة في المستقبل، ويمكن أن يساعد البدء مبكرًا طفلك على اتخاذ خيارات طعام أكثر ذكاءً في الحياة.