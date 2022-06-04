تعرف على أنواع "أبيضاض الدم" الأكثر شيوعا بين الأطفال

كتب – حسام الشقويرى

ابيضاض الدم (لوكيميا) هو سرطان الأنسجة التي تشكِّل الدم في الجسم، بما في ذلك نخاع العظم والجهاز اللِّمفي، ويوجد العديد من أنواع ابيضاض الدم، وتكون بعض أشكال ابيضاض الدم أكثر شيوعًا بين الأطفال، في حين تصيب أشكال أخرى من ابيضاض الدم البالغين غالبًا، حسبما نشر موقع mayoclinic

ويشمل ابيضاض الدم عادةً كرات الدم البيضاء، فكرات الدم البيضاء هي خط الدفاع الأول في جسمك لمكافحة العدوى، وهي تنمو وتنقسم بطريقة منظمة، حسب احتياجات الجسم، ولكن في حالة المرضى المصابين بابيضاض الدم، ينتج نخاع العظم كميات زائدة من كرات الدم البيضاء غير الطبيعية، والتي لا تعمل بشكل صحيح، وقد يكون علاج ابيضاض الدم معقدًا، ويعتمد ذلك على نوع ابيضاض الدم وعوامل أخرى، لكن هناك استراتيجيات وموارد يمكن استغلالها للمساعدة في نجاح العلاج.

الأعراض

تختلف أعراض ابيضاض الدم باختلاف نوعه. تشمل العلامات والأعراض المعتادة لابيضاض الدم:

الحمى أو القشعريرة

الإرهاق المستمر والضعف

العدوى المتكررة أو الخطيرة

فقدان الوزن دون محاولة

تضخم العقد اللمفية وتضخم الكبد أو الطحال

سهولة النزيف أو الكدمات

نزيف الأنف المتكرر

بقع حمراء صغيرة في جلدك (الحبَرات)

فرط التعرق، وخاصة أثناء الليل

ألم في العظم أو إيلام عند اللمس

وغالبًا ما تكون أعراض سرطان الدم غامضة وغير مُحددة. وقد تتجاهل أعراض سرطان الدم المبكرة لأنها قد تشبه أعراض الإنفلونزا وغيرها من الأمراض الشائعة، وغالبًا ما يُكتشف سرطان الدم أثناء الخضوع لفحوصات الدم لبعض الحالات الأخرى.

كيف يتشكَّل سرطان الدم؟

بصفة عامة، يُعتقد أن ابيضاض الدم (لُوكيميا) يحدث عندما تُصاب بعض خلايا الدم بتغيرات (طفرات) في حمضها النووي. ويحتوي الحمض النووي للخلية على التعليمات التي توجهها إلى القيام بوظيفتها المحددة، وعادةً ما يوجه الحمض النووي الخلية لأمرين وهما النمو بمعدل معين والموت في وقت محدد. وفي حالة ابيضاض الدم، توجه الطفرات خلايا الدم إلى الاستمرار في النمو والانقسام.

عندما يحدث ذلك، يفقد الجسم سيطرته على عملية إنتاج خلايا الدم. وبمرور الوقت، يمكن أن تزاحم هذه الخلايا الشاذة خلايا الدم السليمة في نخاع العظم؛ ما يؤدي إلى انخفاض عدد خلايا الدم البيضاء وخلايا الدم الحمراء والصفائح الدموية السليمة فتظهر مؤشرات ابيضاض الدم وأعراضه.

كيفية تصنيف سرطان الدم

يصنف الأطباء ابيضاض الدم (لوكيميا) حسب سرعة تفاقم الحالة ونوع الخلايا الموجودة.

يتوقف النوع الأول من التصنيف على سرعة تفاقم حالة ابيضاض الدم كما يلي:

ابيضاض الدم الحاد. في ابيضاض الدم الحاد، تكون خلايا الدم الشاذة هي خلايا دم غير ناضجة (أرومية) تعجز عن أداء وظائفها الطبيعية، كما أنها تتكاثر بسرعة، ولذلك تتفاقم الحالة المرضية بسرعة. ويتطلب ابيضاض الدم الحاد علاجًا قويًّا في الوقت المناسب.

ابيضاض الدم المزمن. هناك العديد من أنواع ابيضاض الدم المزمن. بعضها ينتج عددًا كبيرًا جدًّا من الخلايا، بينما يتسبب البعض الآخر في إنتاج عدد قليل جدًّا من الخلايا. ويشمل ابيضاض الدم المزمن خلايا دم أكثر نضجًا. وهذه الخلايا تتكاثر أو تتراكم ببطء أكبر، ويمكن أن تعمل بشكل طبيعي لفترة من الزمن. غير أن بعض أشكال ابيضاض الدم المزمن لا تسبب في البداية أي أعراض مبكرة، ويمكن أن تظل خارج الملاحظة أو التشخيص لعدة سنوات.

يتوقف النوع الثاني من التصنيف على نوع خلايا الدم البيضاء المصابة:

ابيضاض اللمفاويات. يؤثر هذا النوع من ابيضاض الدم على الخلايا اللمفاوية (اللمفاويات) التي تكوِّن الأنسجة اللمفاوية، والتي تشكل بدورها الجهاز المناعي.

ابيضاض الدم النقوي. يؤثر هذا النوع من ابيضاض الدم على الخلايا النقوية، والتي تساعد بدورها على تكوُّن خلايا الدم الحمراء والبيضاء والخلايا المنتِجة للصفائح الدموية.

أنواع ابيِضاض الدم

الأنواع الرئيسية لابيضاض الدم (لوكيميا):

ابيضاض اللمفاويات الحاد. وهو أكثر أنواع ابيضاض الدم شيوعًا لدى الأطفال الصغار. ويمكن كذلك أن يصيب البالغين.

ابيضاض الدم النقوي الحاد. وهو من الأنواع الشائعة لابيضاض الدم. ويصيب الأطفال والبالغين، لكنه يصيب البالغين بنسبة أكبر.

ابيضاض اللمفاويات المزمن. قد تشعر في حال الإصابة بابيضاض اللمفاويات المزمن -وهو النوع الأكثر شيوعًا لدى البالغين من بين أنواع ابيضاض الدم المزمن- أنك على ما يرام لسنوات من دون الحاجة إلى علاج.

ابيضاض الدم النقوي المزمن. يصيب هذا النوع من ابيضاض الدم البالغين بصفة رئيسية. وقد تظهر عند مريض ابيضاض الدم النقوي المزمن أعراض قليلة أو لا يشعر بأعراض مطلقًا لشهور أو سنوات قبل دخول مرحلة تسارع نمو خلايا ابيضاض الدم.

أنواع أخرى. ثمة أنواع أخرى نادرة من ابيضاض الدم، وتشمل ابيضاض الدم مشعر الخلايا، ومتلازمات خلل التنسج النخاعي واضطرابات التكاثر النقوي.