كتبت هبة السيد

يعد مركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" بقصر السلطان حسين كامل، ضمن مشروع نشر مراكز إبداع مصر الرقمية فى كافة محافظات مصر الذى يهدف إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال ودعم الابتكار التكنولوجى.

وبدأت أعمال التطوير والترميم لقصر السلطان حسين كامل الأثرى فى عام 2019 قبل افتتاحه مؤخرا، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بتحويل المبانى ذات القيمة التاريخية والثقافية إلى مراكز إبداع رقمى مع الحفاظ على الطراز المعمارى والقيمة التراثية لها.

إليك كل ما تريد معرفته عن مركز إبداع مصر الرقمية بقصر السلطان حسين كامل:

يهدف مركز إبداع مصر الرقمية بقصر السلطان حسين كامل إلى تعزيز ريادة الأعمال ودعم الابتكار التكنولوجى.

تستهدف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، إلى زيادة عدد مراكز إبداع مصر الرقمية إلى 30 مركزا موزعة فى مختلف أنحاء الجمهورية ليكون فى كل محافظة مركز من مراكز الإبداع الرقمى.

تم إنشاء 8 مراكز فى كل من أسوان وقنا وسوهاج والمنيا والمنوفية والاسماعلية والمنصورة والقاهرة.

يتم العمل حاليا على إنشاء 19 مركزا جديدا وذلك بكلفة إجمالية لهذه المراكز 4.2 مليار جنيه.

تحرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على جذب أفضل الشركات الرائدة عالميا فى إدارة مراكز الابداع لتعزيز جهود تنمية ريادة الأعمال واحتضان وتسريع أعمال الشركات الناشئة.

تم التعاقد مع شركة "بلاج أند بلاى" Plug and Play الرائدة عالميًا فى مجال تمكين الشركات الناشئة وتسريع نموها كمشغل لمركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" بقصر السلطان حسين كامل؛ تعد أكبر مستثمر على مستوى العالم فى المرحلة المبكرة للشركات الناشئة.

يضم مركز إبداع مصر الرقمية بقصر السلطان حسين كامل، معامل تكنولوجية متطورة، وحاضنات تكنولوجية للشركات الناشئة، وقاعات تدريب، وقاعات اجتماعات، ومساحات عمل مشتركة. ويقدم عدد من الخدمات تشمل احتضان وتنمية الشركات الناشئة، وتدريب وورش عمل فى مجالات التكنولوجيا البازغة، ودعم الإبداع وريادة الأعمال، وتنمية مهارات العمل الحر.

كذلك تنظيم فعاليات تجمع بين رواد الأعمال وشركاء الإبداع والابتكار من الشركات المحلية والعالمية والجامعات والمؤسسات البحثية، وكذلك إتاحة برامج لتطوير الأفكار واختبار وتصنيع نماذج أولية.

ويستهدف المركز سنويا تأسيس 40 شركة ناشئة، وتوفير 150 فرصة عمل، وجذب استثمارات بقيمة 7 مليون دولار، وتدريب 1000 فرد.