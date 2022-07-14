فنزويلا ثالث دولة فى العالم اعتمادا على العملات المشفرة

فاطمة شوقى

تعتبر فنزويلا هي الدولة الثالثة في العالم التي لديها أعلى اعتماد لعملة البيتكوين والعملات المشفرة، حيث وفقا لآخر البيانات فإن فنزويلى من كل 10 فنزويليين يمتلك عملات مشفرة مع تعداد سكانى يقارب 29 مليون نسمة، حسبما قالت قناة تيلى سور الفنزويلية.

وأشار تقرير صادر من قبل منظمة الأمم المتحدة من خلال مؤتمرها للتجارة والتنمية، إلى أنه سيكون لدى الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية ما يقرب من 3 ملايين شخص حصلوا على بعض الأصول الرقمية، وبالإضافة إلى فنزويلا، فإن الدول الأخرى الناطقة بالإسبانية والتي هي في "أفضل 20" هي كولومبيا (المركز العاشر مع 6.1٪) وبيرو تحتل المركز الـ 18 ، مع 3.7٪).

وتسلط الأمم المتحدة الضوء على أن 15 دولة من بين 20 دولة لديها أعلى نسبة من تبني العملة المشفرة كانت من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. تقدم المنظمة سببين لذلك: الميزة التي يمثلونها لإرسال واستقبال التحويلات، وأيضا إمكانية الاستثمار المالي والمضاربة.

ويُنظر إلى العملات المشفرة على انها وسيلة لحماية مدخرات الأسر، فى البلدان التي تواجه انخفاض قيمة العملة وارتفاع التضخم (الناجم عن أزمة كورونا أو تفاقمها) ، يُنظر إلى العملات المشفرة على أنها وسيلة لحماية مدخرات الأسر.

وكانت فنزويلا أولى الدول التي تعتمد البيتكوين كوسيلة للدفع في إجراءات الحصول على جواز سفر، وذلك منذ عام 2020.

وأشارت صحيفة "سيجلو" الإسبانية إلى أن فنزويلا ستكون أول الدول فى امريكا اللاتينية بل فى العالم تقوم باعتماد البيتكوين كوسيلة للدفع، وقالت سايم "بالنظر إلى ما يحدث بسبب أزمة كورونا فإن العملات الرئيسية تعانى من أنهيار، ولذلك فإنه سيمكن الاعتماد على بيتكوين طريقة لدفع رسوم جواز سفر فنزويلى.