عوض تاج الدين: كورونا لم ينته.. ونواجه موجة جديدة من الوباء العالمى

إبراهيم حسان

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن هناك موجة جديدة من إصابات كورونا يشهدها العالم كله، إذ أن الفيروس لم ينتهِ ومازال موجودا كوباء عالمي، موضحًا: "هناك تزايد في إصابات كورونا منذ 10 أيام، أي أننا أمام موجة جديدة".

أضاف تاج الدين، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وبسنت الحسيني: " أعراض كورونا في الفترة الحالية تشابه أعراض كثيرة مثل البرد، وهذه هي الميزة التي تميز كل إصابات الجهاز التنفسي الفيروسية، وهناك متحور بسيط من متحورات أوميكرون، لكن الغالبية العظمى ما بين 85% و90% أعراض بسيطة جدا وتشابه البرد ولا تؤثر كثيرا على الجهاز التنفسي السفلي (الرئتين) وتركز على الجهاز التنفسي العلوي".

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة الوقائية: "بنسبة 90% الأعراض تكمن في التهاب الزور وبعض الالتهاب في الحنجرة والسعال والعطس والرشح وتكسير في الجسم وارتفاع في درجة الحرارة، لكن الأعراض البسيطة مزعجة أيضا، فيمكن أن يشتكي المريض منها 5 أيام".

وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، تجنبا للإصابة بفيروس كورونا المستجد، في ظل زيادة تزايد أعداد الإصابات في الفترة الماضية.

وأكمل: "هناك زيادة في الإصابات بين أفراد الأسر، فلدينا أسر فيها إصابات بين أكثر من شخص، والمطلوب وجود نوع من العزل الجزئي منعا لنقل العدوى للأسرة أو المجتمع أو التحرك الخارجي في وسائل النقل أو الأماكن الاخرى، ولا بد من استخدام الكمامة".

وأردف مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة الوقائية: "لا بد من استخدام الكمامة وأن يحصل على الأدوية حتى تتعامل مع الحالات المخلفة، وفي حالة إثبات الإصابة بكورونا، فإن الأطباء يصفون أطبية فيروسات في هذه الحالات، وبخاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وغيرها من الفئات الأكثر خطورة".