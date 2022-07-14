وأضاف البيان: "أن الحياة بدأت تدب في أسواق وخدمات مدينة خاركوف وتعود إلى مسارها الطبيعي تدريجيا، بينما يعمل السكان المحليون، بالتعاون مع عناصر الجيش الروسي، على ترميم البنى التحتية المدمرة، ويأملون في أن ينتهي كل شيء قريبا، وتعود الحياة السلمية الطبيعية إلى المدن والبلدات".

وتابع:"أن الجنود الروس يقومون بدوريات قتالية في الأراضي الخاضعة لسيطرتهم، ويساعدون السكان في حل المشكلات اليومية، حيث سلموا 100 طن من المساعدات الإنسانية للمدنيين في القرى المحررة خلال العملية العسكرية في منطقة خاركوف".