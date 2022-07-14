اليوم السابع
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الخميس، 14 يوليه 2022 05:52 م
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عرض ساعة أدولف هتلر فى مزاد علنى بـ4 ملايين دولار

الخميس، 14 يوليه 2022 04:53 م
عرض ساعة أدولف هتلر فى مزاد علنى بـ4 ملايين دولار ساعة أدولف هتلر
وكالات

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في مايو 1945 اجتاح جنود من فرقة دبابات فرنسية منزل أدولف هتلر الصيفي في بافاريا والمبنى على جبل بجانبه وشبكة من الأنفاق والمخازن. وعندما وجدوه مهجوراً بحثوا عن الهدايا التذكارية، حسب صحيفة "الشرق الأوسط".

 

ووفقاً لدار مزادات في ماريلاند، وجد روبرت مينوت، الرقيب، ساعة هتلر، مِن صنع أندرياس هوبر، من ميونيخ، ويمكن للساعة أن تدور داخل إطارها لتكشف على ظهرها الأحرف الأولى من اسمه «AH» أسفل الشعار النازي لصليب معقوف ونسر.

 

ويوجد حول الشعار عدة تواريخ، بما في ذلك عيد ميلاد هتلر، مما يوحي بأنه حصل على الساعة في عام 1933، حسبما أفادت به صحيفة "التايمز".

 

وقال بيل باناجوبولوس، الذي يملك شركة «ألكساندر هيستوريكال» للمزادات: "تعرض الساعة للبيع بين مليونين و4 ملايين دولار".

 

وأضاف باناجوبولوس: "إن مينوت، الذي خدم في الفرقة المدرعة الثانية، باع الساعة إلى أحد أقاربه، وبقيت مع الأسرة حتى ثلاث سنوات ماضية، وعندما اتصل بي حفيد العائلة لبيعها، قدم إشعار مسودة مينوت وجميع أوراقه العسكرية، وهذا يثبت وجوده في بيت هتلر".


ساعة أدولف هتلر

أدولف هتلر

هتلر

دولار



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