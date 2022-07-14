عاملة تعثر على طفلة رضيعة أمام باب شقتها بشبرا الخيمة.. والنيابة تأمر برفع بصمتها الوراثية

شهدت مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، عثور عاملة بأحد المصانع على طفلة رضيعة موضوعة أمام شقتها، حيث تبين أن الطفلة حديثة الولادة وتبلغ من العمر حوالى يوم مربوطة الحبل السرى ولا يوجد بها أية إصابات ظاهرية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بتحويل الطفلة لمستشفي ناصر العام لتوقيع الكشف الطبي عليها، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من عاملة بأحد المصانع بعثورها على طفلة رضيعة أمام باب شقتها دائرة القسم.

على الفور جرى تشكيل فريق بحثى وبالمعاينة والفحص تبين عثور "ك أ م"، 42 سنة، عاملة بأحد المصانع، مقيمة دائرة القسم، على طفلة رضيعة متروكة أمام باب شقتها، وبمناظرة الطفلة تبين أن الطفلة حديثة الولادة وتبلغ من العمر حوالى يوم مربوطة الحبل السرى ولا يوجد بها أية إصابات ظاهرية، وجرى تحويل الطفلة لمستشفى ناصر العام لتوقيع الكشف الطبي عليها، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة.

فيما أمرت النيابة بنشر صورة الطفلة لإمكانية الوصول إلى أسرتها، وكذلك أخذ بصمتها الوراثية "DNA"، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة المحيطة بمكان العثور على الطفلة.