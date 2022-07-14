ضياء رشوان: عضوية مجلس أمناء الحوار الوطنى تطوعية بدون مزايا مادية

كتب أحمد عرفة

سخر ضياء رشوان، منسق عام الحوار الوطنى، من الشائعات التي ترددت حول حصول أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى على 20 ألف جنيه من كل جلسة يحضرونها.

وقال ضياء رشوان، خلال برنامج مصر جديدة، المذاع على قناة إيه تى سى، إن عضوية مجلس الأمناء تطوعية مجانية ولا يترتب عليها أي مزايا مادية أو معنوية لصاحبها.

وتابع ضياء رشوان، ساخرا على الشائعة: "جاء لمجلس أمناء الحوار الوطنى طلب مشاركة من 100 ألف شخص، فإذا حصل كل منهم على 20 ألف جنيه في الجلسة، فهذا ستطلب 2 مليار جنيه تكلفة الجلسة الواحدة، وإذا تطلب الحوار الوطنى 50 جلسة، فإن هذا سيتطلب ما يقارب ميزانية التعليم في الموازنة العامة للدولة".