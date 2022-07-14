ضمن مبادرة "أحلى وهى خضرة".. زراعة 1000 شجرة بشوارع سوهاج.. صور

سوهاج محمود مقبول

فى إطار مبادرة محافظة سوهاج "أحلى وهى خضرة"، وبالتوازى مع ما يشهده العالم من جهود لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، زرعت الوحدة المحلية لحى الكوثر 1000 شجرة كونوكاربس.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بشأن الاهتمام بأعمال التشجير والتجميل بشوارع وميادين الوحدات المحلية المختلفة للمراكز والمدن والأحياء والقرى.

ومن جانبه أوضح علي لطفي رئيس حي الكوثر أن الأشجار التي تمت زراعتها استهدفت جانبي الشارع الرئيسي، وميدان البنوك، وذلك لعمل سياج أخضر على جانبى الطريق لإضفاء المظهر الحضارى، مشيرا إلى استهداف باقى الطرق بأعداد وأنواع أخرى من الأشجار لزيادة المساحات الخضراء وإضافة لمسة جمالية لحي الكوثر.

يذكر أن محافظة سوهاج أعلنت قبل ذلك قيام الوحدة المحلية لحى غرب سوهاج بزراعة 1570 شجرة بنطاق الحى، منذ انطلاق مبادرة اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج "أحلى وهي خضرة" للتشجير وزيادة المساحات الخضراء في نوفمبر الماضي بجميع مراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة.

وأوضح أحمد الشطوري رئيس حي غرب سوهاج أن أعمال التشجير شملت جميع مناطق الحي والشوارع الرئيسية والطرق العامة، ومحيط المدارس، ومراكز الشباب، والمصالح الحكومية، لافتا إلى استمرار أعمال التشجير بجميع أنحاء الحي.

وكان اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، عقد اجتماعا ناقش فيه موقف زراعة أشجار الزينة بالطرق والشوارع ومحيط المدارس والمصالح الحكومية، ومراكز الشباب.



مبادرة أحلى وهى خضراء بسوهاج (1)



مبادرة أحلى وهى خضراء بسوهاج (2)



مبادرة أحلى وهى خضراء بسوهاج (3)



مبادرة أحلى وهى خضراء بسوهاج (4)



مبادرة أحلى وهى خضراء بسوهاج (5)



مبادرة أحلى وهى خضراء بسوهاج (6)



مبادرة أحلى وهى خضراء بسوهاج (7)



مبادرة أحلى وهى خضراء بسوهاج (8)