اليوم السابع
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ضبط 513 مخبزا مخالفا فى حملات رقابية

الخميس، 14 يوليه 2022 11:24 ص
ضبط 513 مخبزا مخالفا فى حملات رقابية مخبز- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية، وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 421 قضية تموينية بمضبوطات بلغت  أكثر من 29 طن مواد غذائية.
 
وفى مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 19 طنا، وفى مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية تم ضبط قرابة 11 طنا، وفى مجال قضايا المخابز تم ضبط 513 قضية من بينها 152 قضية "خبز ناقص الوزن" و(134) قضية "خبز غير مطابق للمواصفات"، وفى مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى تم ضبط (8) قضايا بمضبوطات بلغت قرابة (31) طن أقماح محلية.

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