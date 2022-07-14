شركة مياه الأقصر: تسريب بخط المياه بشارع خالد بن الوليد وجارى الإصلاح

الأقصر - أحمد مرعى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، عن وجود تسريب بخط مياه في شارع خالد بن الوليد، وجارى العمل في الإصلاحات لإنهاء التسريب خلال الفترة المقبلة.

وأكدت الشركة، في بيان صحفى، على استمرار ضخ المياه للمواطنين وعمل المحطات كما هى بكامل طاقتها، وعدم تأثير ذلك على مدينة الأقصر وتجرى عملية الكشف عن العطل، كما تتم متابعة مدير عام المياه ومدير إدارة الأقصر للمياه لعملية الصيانة والإصلاح الجارية من فرق الصيانة والطواري ومتابعة إدارة الشبكات وغرفة عمليات الخط الساخن 125.

وفي نفس السياق، وجه اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر ببدء العمل على تنفيذ البرنامج التدريبي (أسس تصميم وتخطيط شبكات محطات مياه الشرب) والمنفذ online لجميع الشركات التابعة بالخطة الإقليمية بمركز تدريب شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالاقصر بمحاضرة المهندسة نهلة على أمين خليدى ومتابعة الإدارة العامة للتدريب.

وأكد أن الخطة التدريبية تهدف إلى إعداد مهندسين ومخططين لإدارات التخطيط بشركات مياه الشرب وبالتعرف علي مصادر مصر المائية ومدي تغير نصيب الفرد من المياه والتحديات الاساسية التى تواجهنا والتعرف علي منظومة مياه الشرب ومكوناتها ومراحل التفية وحساب السكان الحالي والمستقبلي باستخدم الطرق المختلفة ومعدلات الاستهلاك لتحديد كميات المياه المطلوبة مستقبليا، كجزء اول من الخطة التدريبية.