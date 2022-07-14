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سياحة جنوب سيناء: اشغالات الفنادق تصل 100% خلال العيد وسط إجراءات احترازية

الخميس، 14 يوليه 2022 12:29 ص
سياحة جنوب سيناء: اشغالات الفنادق تصل 100% خلال العيد وسط إجراءات احترازية جنوب سيناء - أرشيفية
كتب محمود رضا الزاملى

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قال أحمد الشيخ، رئيس شعبة السياحة والفنادق بمحافظة جنوب سيناء، إن نسبة الإشغالات خلال عيد الأضحى المبارك من 100% إلى 80%، مؤكدا أن هناك فنادق سجلت كامل العدد.
 
وأضاف رئيس شعبة السياحة والفنادق بمحافظة جنوب سيناء خلال مداخلة مع برنامج "من مصر" عبر شاشة " سى بى سى"، أن هذا الرواج الكبير كان متوقعا مقارنة بحجم اشغالات العام الماضي، لا سيما مع التعايش مع فيروس كورونا.
 
وأشار رئيس شعبة السياحة والفنادق بمحافظة جنوب سيناء، إلى الاهتمام بأعمال التنظيف والتطهير بشكل دورى فى كل المنشآت السياحية سواء الفنادق أو المطاعم،  موضحًا أن شرم الشيخ تتميز بالعديد من المقومات بما يجعلها منطقة جذب للسياحة، كونها تضم مطارا فضلا عن أنها مزودة بالعديد من الخدمات التى تجعلها مناسبة للأسر والعائلات.
 
وأوضح أن محافظة جنوب سيناء لها طبيعة مختلفة عن أى منطقة على مستوى العالم، مرجعا ذلك إلى أن كل مدينة بها تضم نمطا مختلفا عن غيرها من المدن، مؤكدًا أن أكثر 3 مدن تشهد إقبالا هى شرم الشيخ وذهب ونوبيع فى ظل المقومات السياحية التى تملكها كلٌ منها.
 
 
 

سياحة جنوب سيناء

عيد الأضحى

إجراءات احترازية

مصر

السياحة الداخلية



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