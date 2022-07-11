زحام على شواطئ رأس سدر بجنوب سيناء لقضاء إجازة العيد.. صور

جنوب سيناء - محمد حسين

تشهد مدينة رأس سدر بجنوب سيناء تزاحم المواطنين لقضاء إجازة العيد على شواطئها، وأعلن مجلس مدينة رأس سدر أن الشواطئ تشهد إقبالا كبيرا من أهالى المدينة وزائرى المحافظات المجاورة، لقضاء إجازة العيد.

وأوضح البيان أنه فى ضوء توجيهات اللواء خالد فوده صديق محافظ جنوب سيناء بضرورة توفير كل سبل الراحة للمواطنين لقضاء اجازة عيد الاضحى المبارك والتعليمات بجاهزية الشواطئ والمتنزهات بجميع مدن المحافظة وخاصة مدينة رأس سدر كونها أحدى الوجهات السياحية الهامة بمصر وجنوب سيناء.

تابع المحاسب على إبراهيم حمادة رئيس مدينة رأس سدر استقبال الشواطئ والمتنزهات للمواطنين وزوار المدينة لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وقال رئيس مدينة رأس سدر أن مدينة رأس سدر من أجمل المدن لقضاء إجازة العيد، ورحلة اليوم الواحد أو Week-end، وأرجع ذلك لقربها من بقية المحافظات، والمقومات السياحية المتوافرة بها من شواطئ جميلة تسمح بالاستمتاع لمن يجيد السباحة ومن لا يجيد، حيث أن هناك مسافة كبيرة لمن لا يجيد السباحة يمكنه السباحة فى حدودها والاستمتاع بمياه البحر، والخدمات المقدمة على الشواطئ ميسرة، بجانب جوها وطقسها المعتدل الرائع واللطيف، فضلا عن أن السوق التجارى بالمدينة متوافر لديه كافة الاحتياجات الأساسية لزوار المدينة.



الزحام



زحام على شواطئ رأس سدر