وأكد الجانبان خلال لقائهما في إطار الزيارة الرسمية للسلطان العماني هيثم بن طارق إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، وفقا لوكالة الأنباء العمانية اليوم الأربعاء، على أهمية الزيارة وما تمثله من تدشين لانطلاقة جديدة في علاقات البلدين لأفق أرحب، وتطلعهما إلى تحقيق المزيد من التعاون والشراكة لاسيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية وفي مجال الطاقة المتجددة والخضراء والتعاون العلمي والثقافي.

كما تم تبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتأكيد على أهمية الحوار والطرق الدبلوماسية لمعالجة الخلافات والصراعات في العالم بما يُحقق السلام والاستقرار.