اليوم السابع
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سقوط ميكروباص فى ترعة بالدقهلية

الخميس، 14 يوليه 2022 02:30 م
سقوط ميكروباص فى ترعة بالدقهلية جانب من انتشال ميكروباص في ترعة بالدقهلية
الدقهليه شريف الديب

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تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالدقهلية ، بمعاونة الأهالي من انتشال سيارة ميكروباص بعد سقوطها في الترعة المارة أمام قرية ميت حديد التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، دون وجود خسائر في الأرواح.

كان مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر، بوقوع سيارة ميكروباص بإحدى الترع أمام قرية ميت حديد التابعة لدائرة المركز.

انتقل ضباط وحدة المباحث وسيارة الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري إلي مكان الحادث وجرى انتشال السيارة ولا توجد أي إصابات ولا وفيات.

وتبين أنه أثناء سير قائد الميكروباص ونتيجة السرعة الزائدة انحرفت عجلة القيادة بيده مما تسبب في انحراف السيارة وسقوطها في مياه الترعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

 

جانب من انتشال ميكروباص في ترعة بالدقهلية (1)
جانب من انتشال ميكروباص في ترعة بالدقهلية (1)

 

جانب من انتشال ميكروباص في ترعة بالدقهلية (2)
جانب من انتشال ميكروباص في ترعة بالدقهلية (2)

 

 

جانب من انتشال ميكروباص في ترعة بالدقهلية (3)
جانب من انتشال ميكروباص في ترعة بالدقهلية (3)

 


 



 


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