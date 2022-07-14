وقالت السفارة الروسية بواشنطن في بيان لها أوردته قناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الخميس، إن :"الاتهامات الأمريكية الزاعمة بأن روسيا تعيق تصدير المنتجات الزراعية من أوكرانيا عن طريق البحر، لا تصمد أمام أي تدقيق. ويبدو واضحا أن سلطات كييف بالذات تتحمل مسؤولية ذلك لأنها قامت بتلغيم مياه البحر الأسود المقابلة لموانئ أوكرانيا".

وأوضح البيان :"نحن نعتبر مثل هذه التصريحات الأمريكية، دليلا على جهود الولايات المتحدة لإعادة توزيع سوق تجارة المنتجات الزراعية في العالم، ومحاولة استبعاد روسيا من مجال تجارة المواد الغذائية".

وشددت السفارة في بيانها على أن المستوردين يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على المنتجات الزراعية، بسبب العقوبات الأمريكية وتعطيل سلاسل التوريد.

وأضاف البيان:"ولتحقيق هذه الغايات، تستخدم واشنطن بنشاط عقوبات أحادية الجانب غير مشروعة تهدف إلى منع التعاون التجاري والاقتصادي لبلدنا مع العالم الخارجي، وهي مستعدة لمزيد من تقويض سلاسل التوريد. ونتيجة لذلك، تواجه البلدان المستوردة صعوبات كبيرة في الحصول على المنتجات الزراعية".