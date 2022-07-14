رئيس مياه القناة يتابع أعمال إصلاح خط مياه الشرب بقرية نفيشة بالإسماعيلية

تابع اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة أعمال إصلاح خط مياه قطر 12 بوصة بمنطقة نفيشة بقطاع الاسماعيلية والمغذى لمناطق نفيشة القبلية ونفيشة البحرية والخشاينة وأبو حسان وأبونصرالله، مشيرا إلى انه تم الانتهاء من الأعمال فى الوقت المحدد لها، وتم إعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة بالانقطاع فور الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وأشار رئيس الشركة إلى أن خط مياه الشرب المغذي لعدد من العزب بقرية نفيشة بمركز الإسماعيلية قد تعرض لكسر مفاجيء ، وتم التحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنهاء أعمال الاصلاح بشكل عاجل وسريع لعدم تأثر المواطنين بانقطاع الخدمة لفترات طويلة، هذا وقد قامت الشركة بتوفير سيارات المياه لكافة المناطق المتأثرة بالانقطاع لسد احتياجات المواطنين من مياه الشرب لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وقد أشاد اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة بجهود فرق الصيانة فى جميع المناطق للجهود المبذولة من أجل الانتهاء من أعمال الصيانة والاصلاح فى وقت قياسي وعودة المياه الى المناطق المتأثرة بالانقطاع ، مؤكدا أن خدمة الخط الساخن 125 تتلقى شكاوى العملاء بمحافظات القناة الثلاثة على مدار 24 ساعة والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن أو من خلال خدمة الواتساب على الرقم 01206666240، كذلك من خلال الصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.