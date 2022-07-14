رئيس جامعة القاهرة يعلن خريطة الفعاليات والأنشطة الطلابية خلال الصيف

كتب محمد صبحى

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن خريطة الفعاليات والأنشطة الطلابية التي تنظمها وتشارك فيها الجامعة، خلال الإجازة الصيفية للعام الجامعي 2022، في إطار مشروع بناء الإنسان وتطوير العقل المصري وتشكيل شخصية الطلاب وصقل مهاراتهم المختلفة.

ووجه رئيس جامعة القاهرة ، بضرورة تكثيف برامج التوعية لطلاب الجامعة، كما وجه بتكثيف الزيارات الميدانية للمشروعات القومية، واستحداث مسابقات جديدة للاختراع والابتكار والفنون، وإطلاق عدد من المسابقات الثقافية والفنية والعلمية بهدف تحفيز الطلاب وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم، وتفعيل دور مراكز التدريب بالجامعة لإكساب الطلاب والخريجين مهارات متعددة.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن خريطة الأنشطة الطلابية تتنوع بين الفنون والثقافة والرياضة والزيارات الميدانية والأنشطة الفنية والاجتماعية والمسابقات والمعسكرات والندوات وورش العمل التدريبية التي تنظمها الجامعة ويشارك فيها الطلاب.

ومن جانبه، أوضح الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن خريطة الأنشطة الطلابية تشمل المجالات الاجتماعية والتي يتم من خلالها عقد مجموعة من الورش العملية على يد متخصصين لتدريب الطلاب على الأشغال المعدنية والرسم على الزجاج باستخدام خامات يتم التدريب عليها، مضيفًا أن أنشطة المجال الثقافي تتضمن عقد ورش تدريبية في مجال الشعر والقصة القصيرة والمقال ومجلات الحائط بالإضافة إلى عقد دورة تدريبية لإعداد المراسل التليفزيوني، ودورة تدريبية في فن التأليف المسرحي ومهارات العمل الإذاعي، وتنظيم ورش عمل مختلفة لدمج ذوي القدرات الخاصة في المجتمع في مجالات دوري المعلومات ومجلات الحائط.

وأشار الدكتور جمال الشاذلي، إلى أن أنشطة المجال الرياضي تشمل تنظيم معسكرات تدريبية لمنتخبات الجامعة في ألعاب خماسي قدم، وسلة طلبة وطالبات، وطائرة طلبة وطالبات، وتنس طاولة طلبة وطالبات، واسكواش، ومصارعة، وتنس أرضي، وكاراتيه، وألعاب قوى، إلى جانب فتح مجمع حمامات السباحة للطلاب طوال فترة الإجازة الصيفية، لافتًا إلى تنظيم معسكر تدريبي لمنتخب الجامعة، ودورة لجوالي جامعة القاهرة ضمن أنشطة الجوالة والخدمة العامة.

وتابع نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن خريطة الأنشطة الطلابية تشمل أيضًا المعسكر التدريبي لإعداد القادة على مدار 6 أفواج يتضمن كل فوج العديد من اللقاءات مع القيادات التنفيذية ورموز العمل لتوعية الطلاب بأهمية الوعي ودوره في تنمية الإنسان وصقل شخصيته وتجديد الخطاب الديني وتصحيح المفاهيم الخاطئة وكيفية مواجهة الأفكار المتطرفة، إلى جانب تنظيم زيارات للمشروعات القومية لتنمية الوعي لدى الشباب بالإنجازات التي تمت، وتنظيم العديد من اللقاءات التوعوية حول موضوعات حروب الجيل الرابع، والسوشيال ميديا ودورها في نشر الشائعات، والتحديات التي تواجه الدولة في ظل بناء الجمهورية الجديدة.

وقال الدكتور جمال الشاذلي، إن أنشطة المجال الفني تتضمن عقد ورش تدريبية في مجالات الفنون التشكيلية، والمسرح، والكورال والموسيقي، والإنشاد الديني، وورش فنية في مجالات النحت والخزف، وتصميم الإعلان والخط العربي، والرسم بالرصاص والأحبار، والتصوير الزيتي، ويتضمن المجال العلمي والتكنولوجي ورش عمل في مجالات الإبداع والابتكار، الالكترونيات، الميكاترونيك، والبرمجيات، إلى جانب تنظيم مسابقة حول قصص الخيال العلمي لتنمية الفكر الإبداعي لدى الطلاب.

كما تتضمن خريطة الأنشطة الطلابية إطلاق العديد من المبادرات من بينها مبادرة "وعيك .. أمنك" والتي تهدف إلى نشر الوعي الصحيح وتصحيح المفاهيم والأفكار المغلوطة، إلى جانب إطلاق مسابقة طلابية عن أفضل مبادرة حول الوعي ودوره في بناء الشخصية الإيجابية، بالإضافة إلى تنظيم مركز إعداد القادة عدة دورات تدريبية أبرزها: صناعة القائد، والمشروعات الصغيرة، وفن كتابة السيرة الذاتية، والتفكير الإبداعي، ومهارات التواصل الفعال، ومهارات التفاوض، والإقناع وفن الحوار.