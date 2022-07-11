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لطلاب جامعة القاهرة.. تعرفوا على خطوات التقدم للحصول على شهادات التخرج

الإثنين، 11 يوليه 2022 04:00 ص
لطلاب جامعة القاهرة.. تعرفوا على خطوات التقدم للحصول على شهادات التخرج جامعة القاهرة - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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أيام قليلة تفصلنا عن الانتهاء من إعلان نتائج امتحانات نهاية العام الجامعى 2021 / 2022، ويبدأ الطلاب فى استخراج شهادات التخرج والإفادة من الكليات وفيما يلى يقدم اليوم السابع الخطوات التى يجب على طلاب جامعة القاهرة اتباعها بعد أن استكمال متطلبات التخرج:

1- إخلاء طرف من مكتبة الكلية

2- إخلاء طرف من المكتبة المركزية بالجامعة

3- التقدم لإدارة شئون الخريجين بالكلية لسحب الملف

4- استخراج بيان نجاح وتقديم طلب بعدد شهادات التخرج المطلوبة ولا يتم توقيع أو اعتماد الشهادة أو بيان النجاح إلا بعد التأكد من استيفاء الطالب لاستمارة 104 بنفسه وتكون صحيحة مع عدم وجود متأخرات على الطالب 

5- أداء الطالب الدورة العسكرية بنجاح وإحضاره إخلاء طرف من التربية العسكرية باجتيازه الدورة

6- سداد الطالب الرسوم المقررة إلكترونيا.

 


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