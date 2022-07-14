حملة رقابية على المحلات وإزالة الإشغالات بدنشواى فى المنوفية

شن عبد الستار بدر رئيس الوحدة القروية بدنشواي، ومكتب التموين بالقرية حملة مكبرة لمراجعة رخص المحلات بقرية دنشواي، وأسفرت الحملة عن تحرير خمسة محاضر عدم إعلان سعر، وإزالة 27 إشغال يعوق حركة المرور، والسير بالطرق.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بتواصل حملات التفتيش، ومراجعة تراخيص المحلات التجارية، والتأكد من إعلان الأسعار بالمحلات منعاً لاستغلال المواطنين، وكذلك حملات رفع الإشغالات، والتعديات على الطرق للحد من الانتشار العشوائي لها مما يتسبب في إزدحام الشوارع، والطرق ويعوق الحركة بها.