جزار يطعن عامل بسكين لسرقة ساعته بالخصوص

القليوبية: إبراهيم سالم

شهدت مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، إصابة عامل على يد جزار، بجرح طعني نافذ بالظهر واشتباه نزيف بالبطن والصدر، وذلك خلال مشاجرة نشبت بينهما، خلال محاولة الأخير سرقة ساعة يد من المجنى عليه، وتعدى عليه بسلاح أبيض "سكين"، جرى نقل المصاب لمستشفي المطرية بالقاهرة، وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة الخصوص من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد ورود بلاغ من مستشفى المطرية بالقاهرة، بوصول عامل، مصاب بجرح طعني نافذ بالظهر واشتباه نزيف بالبطن والصدر، إدعاء مشاجرة وتعدي شخص عليه بسلاح أبيض "سكين".

على الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة الخصوص لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص، تبين حدوث مشادة كلامية بين كلا من "م م ح"، 28 سنة، عامل، مصاب بجرح طعني نافذ بالظهر واشتباه نزيف بالبطن والصدر، و"أ ح إ"، 21 سنة، جزار، وشهرته "تقاوى"، بسبب محاولة الأخير أخذ ساعة اليد الخاصة بالمجنى عليه، فلم يتمكن من ذلك فحدثت المشادة الكلامية تطورت لمشاجرة، تعدى خلالها المتهم بالضرب بسلاح أبيض سكين على المجنى عليه.

وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وبإرشاده تم ضبط السلاح المستخدم بالواقعة.