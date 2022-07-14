توافد المواطنين على شواطئ الغردقة مع قرب انتهاء إجازة العيد.. فيديو

البحر الأحمر - عماد عرفة

شهد شاطئ النادى الاجتماعي فى مدينة الغردقة، اقبال المواطنين بإعداد كبيرة من ساعات الصباح الأولى وذلك مع قرب انتهاء إجازة عيد الأضحي المبارك وفى خامس أيام العيد، حيث استقبل الشاطئ من الثامنة صباحا المئات من المعيدين على الشواطئ المختلفة .







ويصل لشاطئ النادى الاجتماعي بالغردقة مواطنون من عدة محافظات مختلفة خاصة محافظات الصعيد الأقرب للبحر الأحمر، ومن أهالى مدن محافظة البحر الأحمر المختلفة.



من جانبه، قال أشوف فؤاد مدير النادى الاجتماعي بالغردقة، إن الشاطئ شهد توافد الآلاف من المواطنين منذ أول أيام عيد الأضحى المبارك وما زال الإقبال مستمر فى خامس أيام العيد، وطوال اجازة العيد حيث وصل العديد من الزائرين من مختلف المحافظات ، لقضاء خامس أيام عيد الأضحى المبارك.



وأكد مدير النادى الاجتماعى بالغردقة أنه تم العمل على توفير كافة سبل الراحة والأمان بالنادى من خلال تواجد أكثر من 16 منقذ شواطئ منتشرين على طول الشاطئ والمارينا، ليستقبل أهالى الغردقة والزائرين من كل مكان للإستمتاع بإجازة العيد على الشاطئ .



وأضاف مدير النادى أن رجال الخدمات المعاونة يقومون بحملات النظافة باستمرار على الشاطئ يومياً منذ الصباح الباكر، بالتزامن مع رفع مستوى المرافق والخدمات حفاظاً على المظهر الجمالى، مضيفاً بأنه تم التنسيق بين المنتجع ومديرية الصحة لتوفير سيارة من المديرية للكشف لمن يرغب عن مرضى السكر والضغط والامراض المزمنة بالمجان، بالإضافة الى تواجد سيارة إسعاف على مدار اليوم لتأمين الزائرين من أية حالة طارئ.