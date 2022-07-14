تمارين بدنية تساعد على تخفيف الألم لمرضى التهاب المفاصل

وقال موقع WebMD إن السباحة من التمارين التي تساعد على تخفيف الألم دون إجهاد، حيث تساعد على تحسين اللياقة البدنية العامة للفرد وصحة القلب والأوعية الدموية، تقدم السباحة والتمارين الأخرى التي تعتمد على الماء العديد من الفوائد لمرضى التهاب المفاصل، فالميزة التي توفرها السباحة والتمارين الأخرى التي تعتمد على الماء هي انعدام الوزن القريب الذي يختبره المرء عند القيام بذلك ما يساعد المفاصل في النهاية.

فيما يلى بعض الفوائد التى توفرها السباحة لالتهاب المفاصل الروماتويدى:

​تساعد على تقليل تصلب العضلات والمفاصل:

يساعد في تقليل فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية:

تساعد على تحسين قوة العضلات:

يوفر راحة خفيفة الوزن للمفاصل:

تساعد السباحة على زيادة تدفق الدم والدورة الدموية، فعندما يحدث ذلك ، يتدفق الدم بحرية أكبر عبر جسمك ويوصل المزيد من الأكسجين إلى العضلات والمفاصل، أيضًا عندما يكون جسمك في الماء فقد يكون قادرًا على القيام ببعض الحركات التي قد تكون صعبة بخلاف ذلك.من المعروف أيضًا أن السباحة تساعدك على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام، والتهاب المفاصل الروماتويدي هو عامل خطر معروف لأمراض القلب والأوعية الدموية، لذلك من المهم أن يتخذ المرء خطوات لتحسين صحة القلب والأوعية الدموية ويمكن أن تساعد السباحة.السباحة تساعد في بناء قوة العضلات، بينما يفكر الكثيرون في السباحة تمرينًا للقلب ، إلا أنه يمكن أن يساعد في بناء قوة العضلات، يوفر الماء مقاومة أكثر من الهواء ، مما يعني أن العضلات يجب أن تعمل بجهد أكبر للعمل في الماء. عندما تصبح العضلات قوية ، فإنها تساعد في دعم المفاصل التي تساعد على الألم.السباحة تضيف ضغطًا خفيفًا جدًا للوزن على مفاصلك، وبالتالى يسهل على المرء ممارسة الرياضة دون وضع ضغط إضافي على مفاصلك.