تشييع جثمان طفلة توفيت إثر سقوطها فى تغطية ترعة بالمحلة

شيع العشرات من أهالي مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية جثمان الطفلة رقية شتا، والتي تبلغ من العمر 7 سنوات بعدما توفيت إثر سقوطها في تغطية ترعة بمنطقة منشية البكرى.

كانت قوات الإنقاذ النهري بالغربية قد فى انتشال جثة الطفلة بعد 4 ساعات من البحث عن الجثة بعد سقوطها في تغطية ترعة بمنطقة منشية البكرى ثان المحلة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة.