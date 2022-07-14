تشييع جثمان طفلة توفيت إثر سقوطها فى تغطية ترعة بالمحلة

شيع العشرات من أهالي مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية جثمان الطفلة رقية شتا، والتي تبلغ من العمر 7 سنوات بعدما توفيت إثر سقوطها في تغطية ترعة بمنطقة منشية البكرى.
كانت قوات الإنقاذ النهري بالغربية قد فى انتشال جثة الطفلة بعد 4 ساعات من البحث عن الجثة بعد سقوطها في تغطية ترعة بمنطقة منشية البكرى ثان المحلة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة.
وتلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية إخطارا من العقيد محمد حوام مأمور قسم ثان المحلة بورود بلاغ لشرطة النجدة بسقوط طفلة صغيرة في تغطية ترعة بمنطقة منشية البكرى.
هرعت قوات الإنقاذ النهرى والأجهزة الامنية ومسئولي مديرية الرى، وتم غلق بوابة المياه من ناحيه بحر شبين لتهدئة تيار المياه حتي يتمكن رجال الانقاذ من البحث عن الطفلة، وتم انتشال الجثة ونقلها للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
جانب من الجنازة (1)
جانب من الجنازة (1)
جانب من الجنازة (2)
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