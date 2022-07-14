بايدن يوجه رسالة لـ"الجمهوريين" و"نتنياهو".. ويؤكد: جاهز لمنافسة ترامب

كتبت: نهال أبو السعود

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لن يشعر بخيبة أمل حال مواجهة غريمه الرئيس السابق دونالد ترامب في انتخابات 2024 ، قائلاً في حوار مع القناة 12 الإسرائيلية، علي هامش زيارته الأراضي المحتلة ، إلى أن السياسة الأمريكية لا يمكن التنبؤ بها.

وفى المقابلة، قال الرئيس الأمريكي: "الشيء الوحيد الذي أعرفه عن السياسة والسياسة الأمريكية على وجه الخصوص هو أنه لا توجد طريقة للتنبؤ بما سيحدث، انا لم اجتاز منتصف فترة ولايتي حتى الآن.. ولكن آمل أن يعود الحزب الجمهوري إلى الوضع الطبيعي الذي كان عليه قبل ترامب".

وأكد بايدن استعداده منافسة ترامب ، قائلاً: "انا لا أتوقع شيء.. لكن لن اشعر بخيبة امل اذا كان هناك مباراة عودة بيننا"

وفي وقت سابق أصر بايدن على أن الديمقراطيين يريدون منه أن يرشح نفسه لإعادة انتخابه ، وردوا على المشككين بعد أن أظهرت استطلاعات الرأي أن غالبية الناخبين الأساسيين يريدون شخصًا آخر على رأس القائمة في عام 2024.

من جهة آخري، سئل بايدن أيضا في المقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية عما إذا كان سيعمل مع زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو في حال انتخابه رئيسًا للوزراء مرة أخرى، وقال: "نحن ملتزمون بالدولة وليس بقائد فردي"، وأضاف: "مهما كان القائد ، سأعمل معه."

وفي نفس السياق، أكد بايدن أنه سيواصل دعمه لحل الدولتين معتبرا إياه الحل الأمثل للفلسطينيين والإسرائيليينن، خلال كلمة له بعد هبوط طائرته بمطار "بن جوريون" في إسرائيل.

وأضاف بايدن أنه لا يزال يرى أن حل الدولتين هو الحل "الأمثل" لمُستقبل مُتكافئ المعايير للسلام والديمقراطية والازدهار للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.