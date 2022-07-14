انطلاق حملات تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية بالشرقية والإسماعيلية وقنا

المحافظات: إيمان مهنى - صابر سعيد - صبرى غانم

تنطلق اليوم الخميس بمحافظات مصر، أعمال تحصين رؤوس الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وأعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن إنطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بجميع المراكز والقرى التابعة لها بالمحافظة، للحفاظ على الثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلى.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى و مراكز المحافظة للوقاية من الأمراض والأوبئة والحفاظ على الثروة الحيوانية.



ومن جانبه، أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري اكتمال استعدادات المديرية لإنطلاق الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع لعام 2022، والتي من المقرر أن انطلاقها غداً بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والجمعيات الأهلية بالمحافظة من خلال 180 لجنة تحصين بقرى المحافظة تنقسم إلى 3 لجان من المديرية و34 لجنة من أقسام الوقاية بالإدارات و143 لجنة من الوحدات البيطرية.



وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلى اكتمال جاهزية الإدارات المختصة بالديوان والإدارات الخارجية بالمراكز للحملة القومية من اللقاحات والكوادر البشرية ( أطباء - إداريين – عمال ) والآلات والأدوات وتم الإتفاق على خطة العمل النهائية للحملة ودور كل إدارة والإستعدادات الفنية والإدارية.



وتيسيراً على المواطنين والمربين، أوضح مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين ستقوم بمباشرة عملها في مقار اللجان أو الإنتقال إليهم لمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات ( من بيت لبيت ) لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجياتها.

كما أعلن اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، عن انطلاق الحملة القومية الثانية لعام 2022 لتحصين الماشية "الأبقار، الجاموس، الأغنام، الماعز" ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع، وترقيم وتسجيل الماشية، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية، وحمايتها من انتشار الأمراض الوبائية.

ولفت محافظ الإسماعيلية أنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى بقطاع الطب البيطرى بالمحافظة وإلغاء الراحات والإجازات، مشدداً أن أعمال الحملة مستمرة أيام الراحات الأسبوعية والإجازات الرسمية، كما أشار إلى جهود الدولة التى تبذلها للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها، موجهاً مسئولى الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، بتقديم كافة أوجه الدعم لفرق الأطباء البيطريين، لضمان تنفيذ أهداف الحملة على الوجه الأمثل. وناشد اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية مربى الماشية، وصغار المزارعين، بتحصين ماشيتهم من خلال الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالوحدات البيطرية المنتشرة بشتى أنحاء المحافظة، للحفاظ على ماشيتهم ووقايتها من الأمراض، والعمل على متابعة الندوات الإرشادية للحملة التى تهدف إلى التوعية بأساليب التربية السليمة للماشية، والتعريف بطرق الحفاظ على النظافة داخل المنازل والحظائر، لمكافحة ناقلات المرض مثل الناموس والباعوض. فيما أوضح الدكتور حامد الأقنص، وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطرى بالإسماعيلية، أنّ الحملة تبدأ بترقيم وتسجيل الماشية غير المسجلة، لتسهيل حصرها وتحصينها للوقاية من الأمراض بجميع مراكز وقرى المحافظة، مشيراً إلى أن المديرية قد استعدت للحملة بعقد عدد من الندوات الإرشادية لمربى الماشية لتعريفهم بفوائد تحصين الماشية، وإطلاعهم على أفضل الأساليب لتربيتها، كما تستمر الحملات الإرشادية والتوعوية مع الحملة القومية للتحصين. أضاف أنّ الحملة تستهدف تحصين 54 ألف رأس ماشية، من خلال 39 وحدة بيطرية، مؤكداً أن المديرية تهتم بتوفير التحصينات الجيدة للماشية، والعمل على التحسين الوراثى للسلالات المحلية بسلالات جديدة عالية الإنتاج.

وأعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا عن انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بجميع مراكز المحافظة والقرى التابعة لها، وذلك تنفيذا لتعليمات الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية .

وقال محافظ قنا : إن الدولة تبذل جهودا حثيثة للاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بتوفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملة، والإعلان عن الحملة لتوعية المواطنين بأهمية التحصين ودوره فى حماية الماشية والحفاظ عليها، مناشدًا المربين بسرعة الاستجابة للفرق البيطرية والالتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل القضاء على مرض الحمى القلاعية والحفاظ على الثروة الحيوانية.

من جانبه أشار الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطرى بقنا، إلى أن المديرية استعدت لتنفيذ الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادى المتصدع من خلال توفير اللقاحات والكوادر البشرية، بالتنسيق مع الوحدة المحلية والأجهزة التنفيذية، مؤكدًا أنه سيتم عمل زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وتعريف المربين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته على الثروة الحيوانية.