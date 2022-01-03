جهود بيطرى قنا للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة خلال ديسمبر الماضى

قنا صابر سعيد

كشف اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، عن الجهود التى بذلتها مديرية الطب البيطرى خلال شهر ديسمبر الماضى فى مجالات التحصين والرعاية البيطرية والندوات الإرشادية والتفتيش، وأوضح محافظ قنا أن المديرية نجحت فى حصد المركز الأول على مستوى محافظات جنوب الصعيد فى التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع ضمن برنامج الحملة القومية الثالثة لعام 2021 ، من خلال تحصين 40 الف و 707 رأس ماشية.

وأشار الداودى، إلى أن المديرية قامت بالكشف على 2418 رأس ماشية ضد أمراض الباطنة والجراحة وتقديم العلاج اللازم، ومعاينة 181 مزرعة لاستخراج تراخيص تشغيل لها، وكذلك معاينة 989 حظيرة، فضلا عن تلقيح 1524 حيوان تلقيحا اصطناعي، وعلاج 170 رأس ماشية تعانى من أمراض تناسلية ونقص خصوبة .

وقال الدكتور ابراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطرى بقنا، أنه تم عقد 355 ندوة إرشادية فى قرى وربوع المحافظة للتوعية بمدى خطورة بعض الأمراض التى تصيب الحيوانات والطيور حفاظاع على الثروة الحيوانية والداجنة، وكذلك التوعية بالأمراض المشتركة المنتقلة ما بين الإنسان والحيوان، لافتا إلى أنه تم إجراء اختبارات الفحص الدورى ضد الأمراض المشتركة ممثلة فى مرض السل البقرى والبروسيلا فى المزارع الحكومية والخاصة، وثبتت سلبيتها جميعا، حيث تم اختبار 1081 حيوان ضد مرض البروسيلا و 858 حيوان ضد مرض الدرن البقرى، كما تم تحصين 426 رأس ماشية ضد مرض البروسيلا، ومكافحة 642 من الكلاب الضالة على نطاق المحافظة .

وأضاف يوسف، أن المديرية اشتركت مع الجهات المختصة فى شن حملات لإحكام الرقابة على المذبوحات والمجمدات والأسماك والدواجن ومصنعاتها بأماكن العرض والبيع، وتم تحرير 20 محضرا، وتقدر كمية المضبوطات من اللحوم والدواجن غير الصالحة 86 كجم، وبلغت عدد المذبوحات من الحيوانات فى هذه الفترة 2974 حيوانا وعدد المذبوحات من الدواجن 47 ألفا و229 طائرا.