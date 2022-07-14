اليوم السابع
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النيابة تحقق مع 3 متهمين بغسل 10 ملايين جنيه حصيلة الاتجار فى المخدرات

الخميس، 14 يوليه 2022 07:00 ص
النيابة تحقق مع 3 متهمين بغسل 10 ملايين جنيه حصيلة الاتجار فى المخدرات غسيل أموال - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

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تباشر النيابة العامة، التحقيق مع 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم قام بغسل قرابة 10 ملايين جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات، لإخفاء مصادر الحصول عليها.
  
وتواجه النيابة المتهمين، بمحضر  التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، وكشفت أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا  لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
 
وأضافت التحريات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 10 ملايين جنيه.
 
وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى ضم (3 أشخاص" لأحدهم معلومات جنائية" – زوجة أحدهم، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة المحمودية بالبحيرة) لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد وقيامهم بشراء العقارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (10 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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