"المرور" تنشر الخدمات بالطرق السريعة لمنع التلاعب بتعريفة الركوب.. صور

كتب عبد الرحمن سيد

نشرت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مؤمن سعيد مدير المرور، خدمات مرورية على كافة المحاور والطرق والرابطة بين المحافظات لضبط تعريفة الركوب ومنع التلاعب فيها، وذلك في إطار توجيهات وزير الداخلية بالتواجد المروري الفعال والجدي علي الطرق السريعة برئاسة اللواء خالد العزب مساعد الوزير لقطاع المرور والحماية المدنية بتكثيف الحملات المرورية، لمنع رفع تعريفة الأجرة وإلزام السائقين بالالتزام بالتعريفة المقررة تحت إشراف اللواء مؤمن سعيد مدير الإدارة العامة للمرور واستمرارًا لما بذل من جهد خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وقامت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مومن سعيد مدير الإدارة ، بتعزيز وتكثيف الحملات المرورية والأقوال الأمنية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية علي الطرق السريعة للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة ،كما قام اللواء هاني محفوظ مدير إدارة البحث الجنائي بنشر رجال مباحث المرور علي المواقف لمنع استغلال المواطنين أثناء استقال المركبات المختلفة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

تأتى تلك الخطوة فى إطار السياسة العامة لوزارة الداخلية لمد جسور التواصل بين المواطن وجهاز الشرطة، وفى ظل صدور بعض القرارات الاقتصادية الخاصة بزيادة أسعار المواد البترولية.