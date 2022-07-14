اليوم السابع
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أكرم القصاص
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المركز الروسى للمصالحة: مقاتلو جبهة النصرة ينقلون حاويات مواد سامة لإدلب

الخميس، 14 يوليه 2022 01:04 ص
المركز الروسى للمصالحة: مقاتلو جبهة النصرة ينقلون حاويات مواد سامة لإدلب مخيم فى سوريا - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة يفجيني جيراسيموف أن مقاتلو "جبهة النصرة" الإرهابية يعتزمون تنظيم استفزاز باستخدام حاويات تحوي مواد سامة في إدلب واتهام القوات السورية بذلك.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، عن جيراسيموف قوله إنه :"بحسب المعلومات التي تلقاها المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة من السكان المحليين، قام مسلحو جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية بنقل حاويات بها مواد سامة إلى بلدتي احسم وبلشون في محافظة إدلب".

وأضاف: "يعتزم الإرهابيون تنفيذ استفزاز لاتهام قوات الحكومة السورية باستخدام مواد سامة ضد السكان المدنيين".

وأضاف أنه "خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لوقف التصعيد 6 حالات قصف من قبل جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية وتم تسجيل ثلاث عمليات قصف في محافظة إدلب وعمليتي قصف في محافظة حلب وعملية واحدة في محافظة اللاذقية.


جبهة النصرة

سوريا

اخبار سوريا

مركز المصالحة الروسى



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