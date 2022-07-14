القبض على شخص وراء النصب على المواطنين فى الوايلى

كتب عبد الرحمن سيد

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ، من ضبط شخص بمنطقة الوايلى لقيامه بالنصب على المواطنين وتحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة، من (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة المنيا) بتضرره مــن شخص "غير معلوم لديه" لقيامه بالتقابل معه بإحدى المستشفيات الكائنة بدائرة القسم ، وتحصله منه على مبلغ مالى وإيهامه بأنه يعمل بإحدى الجمعيات الخيرية نظير تسهيل إجراء جراحة زراعة قرنية له إلا أنه لم يقم بذلك أو رد المبلغ وإتهمه بالنصب عليـــه .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة ، وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه ( أحد الأشخاص - مقيم محافظة الفيوم ، له معلومات جنائية) وذلك حال تردده على المستشفى المُشار إليها بدعوى زيارة (إحدى السيدات) .

وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه ، وبسؤال الأخيـــــرة نفت علاقتها به وقررت بسابقة تقابلها معه وإدعائه بأنه (يعمل بذات الجهة) ومطالبته لها بدفع مبلغ مالى نظير تسهيل إجراء جراحة لشقيقتها بذات المستشفى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.